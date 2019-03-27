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"Yönetme, Yatırım Yapma, Batır, Peşkeş Çek Anlayışına Karşıyız…"

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Tel-Sen Basın Bürosu tarafından yapılılan açıklamada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan eleştirildi
"Yönetme, Yatırım Yapma, Batır, Peşkeş Çek Anlayışına Karşıyız…"

Tel-Sen'in yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Sendikamızı Samimiyetsiz gören Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı bilmelidir ki, Toplumsal Varlıklara sahip çıkmak samimiyetsizlikse bizler samimiyetsiz olmaya devam edeceğiz.

 Kamu Malını özele peşkeş çekmek amacıyla tabiri caizse minareyi çalmak isteyenlere kılıf hazırlayanların yanında olmamak samimiyetsizlikse bizler samimiyetsiz olmaya devam edeceğiz.

Öte yandan dün yapmış olduğumuz basın açıklamasının kaç harften kaç kelimeden kaç paragraftan oluştuğunda takılı kalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı bilmelidir ki yapılan sunum ile kendi açıklamalarından farklı olan Bakanlar Kurulu Kararının herhangi bir harfine, herhangi bir kelimesine ve herhangi bölümüne değil anafikrine karşıyız. Çünkü anafikriniz kamu malını özele peşkeş çekmektir. Kamu malını özele peşkeş çekmeye yönelik karar alanlar bilmelidir ki, Tel-Sen Sendikası, Telekomünikasyon Dairesi çalışanları asla onlarla aynı tarafta yer almayacaktır. Bunun adı samimiyetsizlikse bizler samimiyetsiz olmaya devam edeceğiz.

Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığın Sunumu ve Bakanın Açıklamaları Aynı Şeyler Değil…

            Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan sunum ve Bakanın Açıklamalarına baktığımızda alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile aynı şeyler olmadığını görmekteyiz.

            Bakan Telekomünikasyon Dairesi’nin kalacağından ve toprak altındaki yapıyı ider edeceğinden bahsederken, Bakanlığın sunumunda santrallere kadar saha dolaplarına kadar olan altyapının Telekomünikasyon Dairesi Tarafından İdare edileceğinden bahsederken Bakanlar Kurulu Kararı altyapının Kamu Özel ortaklığında Onların tabiri ile de üst yapının yap işlet devret modeliyle özel tarafından çalıştırılacağı anlatılmaktadır.

Yönetme, Yatırım Yapma, Batır, Peşkeş Çek Anlayışına Karşıyız…

Bakan Yatırım İmkanlarının Yetersiz Olduğundan bahsederken gereken yatırımın ne olduğunu ortaya koymamakta gereken yatırım için ne kadar paraya ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymamakta yıllarca yatırımsız kalan Telekomünikasyon Dairesinin adeta peşkeş çekilmekten başka şansı kalmadığını savunmaktadır.

Telekomünikasyon Dairesini verimsiz hele getiren peşkeş çekmek için fırsat kollayan tüccar zihniyetleridir."

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