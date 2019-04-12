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 Yönetmen Derviş Zaim, YDÜ'de öğrencilerle bir araya geldi.

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 Yönetmen ve Prodüktör Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
 Yönetmen Derviş Zaim, YDÜ'de öğrencilerle bir araya geldi.

 Yönetmen ve Prodüktör Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yönetmen ve Prodüktör Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema Bölümü öğretim görevlisi Emrah Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Sinema ve Tanıtım Çalışmaları" başlıklı etkinlikte bir söyleşi yaptı.

İletişim Fakültesi Turuncu Salon'da gerçekleşen söyleşide Yönetmen Zaim öğrencilere,  sinema deneyimleri, sinema sektöründe sanatsal içerikli filmler üretmenin zorluklarından ve sinema sektörü ile sinema filmlerinin tanıtım çalışmalarından bahsetti.

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt,  İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, bölüm başkanları ile öğretim üyelerinin hazır bulunduğu etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

DERVİŞ ZAİM; "FİLMİ PAZARLAMAK İÇİN OYUNCULARLA İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYEREK BROŞÜR DAĞITTIK…"

Zaim konuşmasında, film çekimlerinin ayrı filmi tanıtmanın apayrı bir iş olduğundan bahsederek uzun yıllar aynı tanıtım ekibi ve grafik ekibiyle çalışmanın kendisi açısından bir avantaj olduğundan söz etti. Zaim, "Tabutta Rövaşata" filmi için çok zor koşullarda, borçlanarak çektikleri filmde büyük bir başarı yakaladıklarını da anlatarak, filmin tanıtımı için gerilla yönteminin tercih edildiğinden söz etti.

"Tabutta Rövaşata" filminden kazandığı para ile yeni film çekmek için işbaşı yaptığını da belirten Zaim, Kıbrıs'ı konu alan "Çamur" ve "Gölgeler Suretler" filmlerinin öneminden de bahsetti. Türkiye'de Kıbrıs temalı filmlerin çok ilgi çekmediğini de belirten Zaim, filmi pazarlamak için oyuncularla İstiklal Caddesi'nde yürüyerek broşür dağıttıklarını ve filmin tanıtımını o şekilde yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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