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Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum

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Ödüllü İtalyan yönetmen ve senarist Emanuele Crialese kadın olarak doğduğunu ilk kez açıkladı. Crialese, "Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum. Trans olmam içimde dişi bir karakterden büyük bir parça olmadığı anlamına gelmiyor.
Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum

Venedik Film Festivali'ne katılan Ödüllü İtalyan yönetmen ve senarist Emanuele Crialese, kadın olarak doğduğunu açıkladı. Penelope Cruz'un oynadığı son filmi L'Immensita'nın festivaldeki gösterimine katılan ünlü yönetmen, bu eserinde kendi hayat hikayesinden çok fazla esinlendiğini söyledi.

Trans olduğunu ilk kez açıklayan Crialese, "Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum. İçimde dişi bir karakterden büyük bir parça olmadığı anlamına gelmiyor. Hatta bu muhtemelen benim en iyi parçam" dedi.

Independent Türkçe'nin Reuters'ten aktardığına göre; 57 yaşındaki yönetmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir noktada seçim yapmam gerekti. Ölmek ya da yaşamak. Böyle bir yolculuğa çıkmayı siz seçmiyorsunuz. Bu şekilde doğuyorsunuz."

Geçiş süreci hakkında ayrıntı vermeyen Crialese, o dönem destek bulmak için annesine sığındığını söyledi.

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