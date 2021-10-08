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Yönetmeni ve senaristi anlattı: Squid Game’in ikinci sezonu olacak mı?

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Kısa sürede fenomene dönüşen ‘Squid Game‘in yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-hyuk, dizinin kendisi için ne anlama geldiğini, yaşadığı zorlukları ve ikinci sezona dair düşüncelerini anlattı.
Yönetmeni ve senaristi anlattı: Squid Game’in ikinci sezonu olacak mı?

Kısa sürede fenomene dönüşen ‘Squid Game‘in yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-hyuk, dizinin kendisi için ne anlama geldiğini, yaşadığı zorlukları ve ikinci sezona dair düşüncelerini anlattı.

İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı dizide 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan çaresiz insanların mücadelesi anlatılıyor. Dizide borç batağındaki karakterler çocuk oyunları oynayarak ödülü kazanmaya çalışıyor.

Eylül ayında gösterime giren dizi Netflix’in en çok izlenen yapımı olma yolunda ilerliyor. Şimdiden ABD dahil 90 ülkede birinci sırada.

CNN’e konuşan Dong-hyuk bu oyunların Güney Kore’de geçen çocukluğunun bir parçası olduğunu anlatıyor: “Hepimiz zamanında bu basit ve çocukça oyunları oynamışızdır.”

Yönetmenin çocukken oynadığı oyunlar arasında diziye adını veren ‘kalamar oyunu‘ da var. Saldırganların belli belirsiz kalamar şeklindeki bir alana doğru ilerlediği ve diğerlerinin onları durdurmaya çalıştığı oyun için Dong-hyuk “Fiziksel olarak çok zorlayıcıydı ve bu yüzden her oynadığımızda biri sakatlanıyor, kıyafetleri yırtılıyor ya da ağlıyordu. Her zaman günün son oyunu olurdu” diyor.

Yetişkin bir birey olarak “Geriye dönüp o çocuk oyunlarını oynamak nasıl olurdu” sorusu dizinin yaratım sürecinin başlangıcı olmuş.

Yönetmene göre dizinin anlatımı bugün içinde yaşadığımız ‘rekabetçi toplumu‘ yansıtıyor: “Bu kaybedenlerle ilgili bir hikaye; kazananlar seviye atlarken, günlük yaşamın zorluklarıyla mücadele eden ve geride kalanların hikayesi.”

Aynı zamanda kişisel bir hikaye. İki ana karakter Seong Gi-hun ve Cho Sang-woo, adlarını yönetmenin çok eski arkadaşlarından alıyor: “Benim iki yönümü temsil ediyorlar. Gi-hun gibi ben de ekonomik zorlukların olduğu bir ortamda bekar bir anne tarafından büyütüldüm. Aynı zamanda Sang-woo gibi Seul Ünivesitesi’nde okudum ve çevrem beni hep övdü, benden yüksek beklentileri vardı.”

Çekimler sırasında altı dişini kayebetmiş

Dizinin yapım süreci o kadar yoğun bir deneyim olmuş ki Dong-hyuk çekimler sırasında stres yüzünden altı dişini kaybetmiş. Ancak dizinin hayranları endişelenmesin bu durum yönetmeni ikinci sezonu çekme fikrinden tamamen uzaklaştırmamış.

Tek başına bir diziyi yazmak yönetmek ve yapımcılığını üstlenmenin büyük bir iş olduğunu vurgulayan Dong-hyuk “Aynı şeyi ikinci sezon için yapmayı düşündüğümde şahsen biraz endişeleniyorum. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak o kadar çok hevesli insan var ki ciddi ciddi düşünüyorum” diyor.

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