Yöneylem anketi: AK Parti son 16 ayda 5 puan kaybetti, CHP’nin oyları 3,5 puan arttı

Ankete göre, seçimin ikinci tura kalması durumunda muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu veya Ekrem İmamoğlu olursa Erdoğan karşısında seçimi kazanıyor.

Yöneylem Araştırma, mayıs ayı anketiyle partilerin ve ittifakların oy oranlarını ölçtü. 12-15 Mayıs tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 400 görüşme yapılarak gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı azalırken Millet İttifakı’nın oy oranı ise Cumhur İttifakı’nın 4 puan önünde.

Ankete göre, seçimin ikinci tura kalması durumunda muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu veya Ekrem İmamoğlu olursa Erdoğan karşısında seçimi kazanıyor.

PARTİLERİN OY ORANI

Ankete göre bu pazar seçim yapılsa, kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 25,4, CHP yüzde 23,9 oy oranında. Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti’nin oy oranı 31,2, CHP’nin oy oranı ise 29,4. MHP’nin yüzde 7,4’lük oy oranı ile yeni barajın hemen üstünde yer aldığı ankete göre, Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi büyük bir çıkışla oy oranını yüzde 2’ye yükseltti.

Ankette ayrıca partilerin 16 aylık oy trendi de ölçüldü. AK Parti Ocak 2021’e göre 5 puan oy kaybederken, CHP’nin oylarını yüzde 3,5 artırdığı görüldü.

İTTİFAKLARIN OY ORANI

“Önümüzdeki Pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa oyunuzu Cumhur İttifakı’na mı, Millet İttifakı’na mı verirsiniz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 37,5’i Millet İttifakı yanıtı verirken yüzde 33,5’i ise Cumhur İttifakı dedi.

İttifak dışı partilerin oy oranı yüzde 15,8 çıkarken, yüzde 7,7’si oy kullanmayacağını , yüzde 5,5 ise kararsız olduğunu belirtti.

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Ankete katılanların yüzde 7,5’i Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünüyor. Bu konuda 16 aylık trende bakıldığında Şubat 2021’de bu oranın yüzde 36,7 olduğu görülüyor.

Öte yandan ankete göre Parlamenter Sisteme geri dönülmesi gerektiğini savunanların oranı yüzde 59,8 olurken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi’nin devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 30,9’da kaldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Yöneylem araştırmasına göre ankete katılanların yüzde 54’ü “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” sorusuna “Asla oy vermem” diye yanıt verirken, “Kesinlikle oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 30,9, karasızların oranı ise yüzde 12,5 oldu.

Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?” sorusuna ise yüzde 51,8 “Muhalefet Adayı” yanıtı verirken, yüzde 34 ise “Recep Tayyip Erdoğan” yanıtını verdi.

Ankette “Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz?” denilerek muhalefetin adayının Kemal Kılıçdaroğlu veya Ekrem İmamoğlu olması halinde çıkacak sonuçlar test edildi.

Ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’ın ikinci tura kalması halinde Erdoğan yüzde 36,5, Kılıçdaroğlu ise 44,9 oy alıyor. İmamoğlu ile Erdoğan’ın ikinci tura kalması halinde ise Erdoğan yüzde 36 oy alırken İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 46,5 çıkıyor.

“Sizce seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 40,8’i “Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır” derken, yüzde 36,4’ü “Her durumda muhalefetin adayı kazanır”, yüzde 22,8 ise “Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır” yanıtını verdi.