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Yöneylem anketi: AKP'nin oyları düşüyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek azalıyor

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Araştırma, 27 Ekim– 3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle görüşülerek yapıldı
Yöneylem anketi: AKP'nin oyları düşüyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek azalıyor

Yöneylem Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 27 Ekim– 3 Kasım tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin kişiyle görüşülerek gerçekleşti. “Türkiye siyaset paneli” adlı araştırmadan çıkan sonuca göre; AKP'nin oylarındaki düşüş sürerken, CHP'ye olan destek artıyor.

Araştırmaya katılanlara, “Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.

Kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin oy oranı yüzde 26,7, CHP'nin yüzde 25,4, HDP'nin yüzde 8,8, MHP'nin yüzde 5,1, İyi Parti'nin yüzde 10.3 oldu.

Kararsızlar ve “oy kullanmayacağım” diyenler dağıtıldığında seçmenlerin tercihleri şöyle oldu:

AKP: Yüzde 31.8.
CHP: Yüzde 30.3
İYİ Parti: Yüzde 13.1
HDP: Yüzde 10.6
MHP: Yüzde 6.4
DEVA Partisi: Yüzde 1.2. 
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1
Saadet Partisi: Yüzde 0.8
Gelecek Partisi: Yüzde 0.7
TİP: Yüzde 0.7

“Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusunu seçmenlerin yüzde 57'si “Asla oy vermem”, yüzde 33.5'i “Kesinlikle oy veririm” şeklinde yanıtladı. Erdoğan'a “asla oy vermeyeceğini” söyleyenlerin oranın son bir ayda 1 puan arttığı görüldü.

“Sizce Türkiye iyi mi, yoksa kötü mü yönetilmektedir?” sorusuna araştırmaya katılanların, yüzde 63'ü “Kötü yönetiliyor”, yüzde 23.4'ü “İyi yönetiliyor” yanıtını verdi.

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