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Yöneylem anketi: Millet İttifakı'nın oyu, Cumhur İttifakı'nın oyunu geçiyor

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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre; bu pazar seçim olsa CHP ve İyi Parti, AKP-MHP ittifakını geride bırakacak.
Yöneylem anketi: Millet İttifakı'nın oyu, Cumhur İttifakı'nın oyunu geçiyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre; bu pazar seçim olsa CHP ve İyi Parti, AKP-MHP ittifakını geride bırakacak.

Sözcü’den Sibel Güzelsöyler’in haberine göre anket, 26-30 Temmuz arasında 26 bölge, 27 il, 230 noktada 3 bin 40 kişinin katılımıyla düzenlendi.

Katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” diye sorulurken, çıkan sonuçta kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan tablo şöyle:

  • AKP yüzde 34.6
  • CHP yüzde 28,4
  • İyi Parti yüzde 14,3
  • HDP yüzde 9,2
  • MHP yüzde 6,9
  • DEVA Partisi yüzde 1,4
  • Saadet Partisi yüzde 0,8
  • TİP yüzde 0,7
  • Gelecek Partisi yüzde 0,4
  • Memleket Partisi yüzde 0,4
  • Diğer yüzde 2,9

“Oyunuzu AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı'na mı, CHP ve İyi Parti’den oluşan Millet İttifakı'na mı verirsiniz” sorusunun sonucu ise şöyle oldu:

  • Cumhur İttifakı yüzde 36,8
  • Millet İttifakı yüzde 37,7
  • İttifaklar dışında bir parti yüzde 14,9.
  • Kararsız yüzde 2,5
  • Oy kullanmayacağım yüzde 8.1

“Erken seçim istiyor musunuz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 53,4’ü “Evet” derken, istemeyenlerin oranı yüzde 38,4’te kaldı. Yüzde 5.9’luk kesim “Kararsızım” dedi.

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