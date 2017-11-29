Yönlüer: “Arıklı ve Zaroğlu intikam duygusu ile hareket ediyor”

Din İşleri eski Başkanı Ahmet Yönlüer, Kıbrıs Genç TV’de Ali Kişmir’in hazırlayıp sunduğu “Kıbrıs Dosyası” programına katılarak Yeniden Doğuş Partisi’nden neden milletvekili adayı olmadığını açıkladı.

Yönlüer, kurulduğu dönemde YDP’ye saf duygularla yaklaştığını ve o dönemde Parti Genel Başkanı olan Erhan Arıklı ile görüşmeler yaptığını ifade ederken, seçimle ilgili olarak Arıklı’nın kendisine Lefkoşa ikinci sıradan milletvekili adayı olması için teklif yaptığını söyledi. Bu teklifi yakın çevresi ile değerlendirdiğini vurgulayan Yönlüer, “Değerlendirme sonrasında yapılan bu teklife sıcak baktım” dedi.

“Bu Kıbrıslıların bize çektirdikleri yeter, şimdi biz onlara çektireceğiz”

Daha sonra ilerleyen süreçte Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Parti Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Yönlüer, gerek bu görüşmelerde gerekse de bazı kişilerin bizzat kendisinin bulunduğu ortamlarda, “Bu Kıbrıslıların bize çektirdikleri yeter, şimdi biz onlara çektireceğiz” demeleri üzerine aday olmaktan vazgeçtiğini ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

“Arıklı ve Zaroğlu intikam duygusu ile hareket ediyor”

Bu görüşün tüm partiye mal edilmemesi gerektiğini, parti içerisindeki birçok insanın yaşadıkları mağduriyet nedeniyle YDP’de bulunduğunun altını çizen Yönlüer, “Ancak Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu için bunları söyleyemem. Bu iki kişi resmen intikam duygusu ile hareket ediyorlar. Bu da beni çok korkutuyor” açıklamasında bulundu. Tehlikenin büyüklüğüne dikkat çeken Ahmet Yönlüer, “Ayrımcılıktan şikayet eden bu iki kişi resmen ayrımcılığın babasını yapıyor” dedi. Yönlüer ayrıca bu kişilerin TV ekranlarında söylediklerine inanılmaması gerektiğinin altını çizerken, “önemli olan kamuoyu önünde değil perde gerisinde yapılan konuşmalardır. Bu anlamda da tehlike çok yukarılardadır” söyleminde bulundu.

“Zaroğlu yarı ve toplum vicdanında mahkum olmuştur”

Bertan Zaroğlu’nun hem yargı hem de toplum vicdanı tarafından mahkum edildiğine dikkat çeken Yönlüer, “Böyle bir adam nasıl olur da Lefkoşa ilk sıradan aday gösterilir” siteminde bulundu. Yönlüer ayrıca YDP’nin tüm bölgelerde çıkarttığı aday listelerinin ilk 4 sırasında Kıbrıs kökenli hiç kimsenin bulunmamasını da eleştirirken, “Siz diğer partileri ayrımcılıkla suçlayacaksınız ancak iş icraata gelince siz de eleştirdiğiniz duruma düşeceksiniz, bunu kabullenebilmem mümkün değildir” dedi. YDP’nin bu duruşu ile niyetini açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Yönlüer, program sonunda Kıbrıs Türk toplumuna çağrıda bulunarak bu partiye oy vermemeleri gerektiğini vurguladı.