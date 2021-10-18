Yönlüer'den Arıklı'ya: Millet ziyan oldu... Bari üzülmüş gibi yap!

Milletin Partisi Genel Sekreteri Ahmet Yönlüer, hükümetin istifası sonrası Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın , partisinin kuruluş yıl dönümü kutlamalarında coşkulu bir şekilde eğlenmesini eleştirdi.
“Millet ziyan oldu, hayat pahalılığının altında ezildi” diyen Yönlüer, Arıklı’ya yönelik; “bari birkaç gün kabuğuna çekil, üzülmüş gibi yap” diyerek eleştirilerde bulundu.
Hükümetin bozulması sonrası hükümet yetkililerinin samimi pozlarının da basına düştüğünü anımsatan Yönlüer; “halkın çektiği kimin umurunda, hükümet bozulmuş ortalık karışmış beyefendilerin keyifleri yerli yerinde” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.