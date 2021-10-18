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Yönlüer'den Arıklı'ya: Millet ziyan oldu... Bari üzülmüş gibi yap!

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Milletin Partisi Genel Sekreteri Ahmet Yönlüer, hükümetin istifası sonrası Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın , partisinin kuruluş yıl dönümü kutlamalarında coşkulu bir şekilde eğlenmesini eleştirdi.
Yönlüer'den Arıklı'ya: Millet ziyan oldu... Bari üzülmüş gibi yap!

Milletin Partisi Genel Sekreteri Ahmet Yönlüer, hükümetin istifası sonrası Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın , partisinin kuruluş yıl dönümü kutlamalarında coşkulu bir şekilde eğlenmesini eleştirdi.

“Millet ziyan oldu, hayat pahalılığının altında ezildi” diyen Yönlüer, Arıklı’ya yönelik; “bari birkaç gün kabuğuna çekil, üzülmüş gibi yap” diyerek eleştirilerde bulundu.

Hükümetin bozulması sonrası hükümet yetkililerinin samimi pozlarının da basına düştüğünü anımsatan Yönlüer; “halkın çektiği kimin umurunda, hükümet bozulmuş ortalık karışmış beyefendilerin keyifleri yerli yerinde” dedi.

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