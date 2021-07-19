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Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nden "Mama Bizden, Su Sizden" Kampanyası

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5 ton mama dağıtacaklar.
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nden "Mama Bizden, Su Sizden" Kampanyası

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nün paylaşımı:

MAMA BİZDEN SU SİZDEN</div><div class=

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