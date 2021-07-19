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Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nden "Mama Bizden, Su Sizden" Kampanyası
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FUTBOL
19.07.2021 11:41
5 ton mama dağıtacaklar.
Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nün paylaşımı:
MAMA BİZDEN SU SİZDEN
Etiketler:
haber
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detay
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kıbrıs
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