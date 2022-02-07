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Yorgacis: Vizyonum Lefkoşa’nın Tarihi Merkezinin Yeniden Doğması, Kentin Kurtulması Ve Yeniden Birleşmesidir

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Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Yorgacis Vizyon Ve Çalışmalarını Anlattı
Yorgacis: Vizyonum Lefkoşa’nın Tarihi Merkezinin Yeniden Doğması, Kentin Kurtulması Ve Yeniden Birleşmesidir

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis, yaptıkları imar projeleriyle kentin, son dönemde kaybettiği avantajları geri kazandığını söyledi. Yorgacis “Vizyonum, Lefkoşa’nın tarihi merkezinin yeniden doğması, kentin kurtulması ve yeniden birleşmesidir” dedi.

Yorgacis, Alithia’ya verdiği özel röportajda, “tarihi şehir merkezi” diye nitelediği Surlariçi’ni (Rum kesimi) terk etmemek, yatırımcıları, idari kullanıcıları ve özellikle gençleri çekerek yeniden canlandırmak için çabalarını sürekli artırdıklarını söyledi.

Belediye olarak kent genelinde gerçekleştirdikleri imar projesinin “Eleftheria (Özgürlük) Meydanı” hariç, zamanında tamamlandığını söyleyen Yorgacis, Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Faneromeni’ye taşınması, bölgedeki binaların restore edilerek öğrenci yurdu vb. haline getirilmesiyle bölgenin yeniden canlandırılması çabalarını aktardı.

Konstantinos Yorgacis, “zor iş” diye nitelediği Kanlıdere konusunda “Lefkoşa Kıbrıs Türk toplumu temsilcisi” sıfatını kullandığı Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile sıkı iş birliği ve düzenli iletişim içerisinde olduklarını söyledi.

Ocak başlarında yaptıkları son görüşmede, “gerek iki taraf, gerekse koordinatör rolündeki AB ve BM’nin uzun zamandır akıllarında olan Kanlıdere projesini de görüşme fırsatı bulduğunu söyleyen Yorgacis, “Bunun da planlama ve çoklu iş birliği gerektiren zor bir proje olduğunun bilincindeyiz” dedi.

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