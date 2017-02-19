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Yorgallas: “diyaloğu değil, taviz politikasını terk edelim”

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Yorgallas: “diyaloğu değil, taviz politikasını terk edelim”
Dayanışma Hareketi Milletvekili Mihalis Yorgallas, partilerin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen diyaloğu terk etmesinden yana olmadığını belirtirken, Kıbrıs Rum tarafının “taviz politikasına” bir son vermesi gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine konuşan Yorgallas, Kıbrıs sorunu, Enosis plebisiti ve diğer konularda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Habere göre bir soru üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçimlerine tepki gösteren partilerin BM himayesinde gerçekleştirilen diyaloğun terk edilmesinden yana olmadığını belirten Yorgallas, böyle bir şeyin akıllıca olmayacağını ifade etti.

Yorgallas, sözlerinin devamında taviz verme ve “Türkiye’yi yatıştırma” politikasının bırakılması gerektiğini iddia etti.

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