Yorgallas: “diyaloğu değil, taviz politikasını terk edelim”

Fileleftheros gazetesine konuşan Yorgallas, Kıbrıs sorunu, Enosis plebisiti ve diğer konularda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Habere göre bir soru üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçimlerine tepki gösteren partilerin BM himayesinde gerçekleştirilen diyaloğun terk edilmesinden yana olmadığını belirten Yorgallas, böyle bir şeyin akıllıca olmayacağını ifade etti.
Yorgallas, sözlerinin devamında taviz verme ve “Türkiye’yi yatıştırma” politikasının bırakılması gerektiğini iddia etti.
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