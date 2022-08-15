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Yorgos Yeorgiu, Güney Kıbrıs’ta “Pegasus” yazılımı olduğunu açıkladı

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Avrupa Milletvekili ve AP’nin Pegasus Araştırma Komitesi Başkan Yardımcısı Yorgos Yeorgiu, “Kıbrıs skandalının ve burada olanların sonuçları Atina’ya ulaşmış görünüyor” dedi.
Yorgos Yeorgiu, Güney Kıbrıs’ta “Pegasus” yazılımı olduğunu açıkladı

Avrupa Parlamentosu’nun “Pegasus”  meselesini araştırmak üzere kurduğu komitenin başkan yardımcısı da olan Güney Kıbrıs'ın Avrupa Milletvekili Yorgos Yeorgiu, Yunanistan’da patlak veren dinleme/izleme yazılımları skandalının kaynağının Güney Kıbrıs olduğunu “Pegasus burada var”  sözüyle açıkladı. 

Fileleftheros’un “Burada Pegasus Var… Kıbrıs Skandalının Sonuçları Atina’ya Ulaştı” başlığıyla manşete çektiği habere göre Yeorgiu, Perşembe günü katıldığı Atina radyosunun canlı yayınında, olayları ve bilgileri analiz ederken Güney Kıbrıs’ı kastederek “Pegasus” isimli casus yazılımın Güney Kıbrıs’ta var olduğunu söyledi.

"ÖNLEM ALARAK, VERİLERİ SİLİYORLAR"

Yunanistan’daki meselenin Güney Kıbrıs ve eski Mossad ajanı Tall Dilian bağlantısına değinen ve Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KYP) rolüne de atıf yapan Yeorgiu, yazılımın Güney Kıbrıs’ta kullanıldığına dair bilgiler ve veriler bulunduğuna işaret etti. Yeorgiu, “Kıbrıs’ta ve Yunanistan’da bu yazılımı kullanan kişiler, son gelişmelerden sonra önlem alıyor, verileri siliyor. Bunları tamamen emin olduğum için söylüyorum” dedi.

Yeorgiu, “Kıbrıs skandalının ve burada olanların sonuçları Atina’ya ulaşmış görünüyor, Atina’dan buraya değil” Avrupa Parlamentosu’nda, üretilen ve Güney Kıbrıs üzerinden pazarlanan şüpheli yazılımları araştırmak üzere kurulan komitenin toplamaya çalıştığı cevaplara değinirken şunları söyledi:

“Avrupa Parlamentosu’nda “Pegasus” yazılımı meselesini araştırmak üzere kurulan ve başkan yardımcısı olma onuruna sahip olduğum komitede, gerek biz gerek başka arkadaşlar Kıbrıs’ta bu yazılımı üreten ve ihraç eden şirketlerle çalışıp çalışmadığı, Kıbrıs’ın kurumsal çerçevesinin bu yazılımların üretilmesine müsaade edip etmediği ve bu ürünlerin ihraç yönteminin Avrupa müktesebatına uygun olup olmadığına dair birçok soru sorduk. Hiçbir cevap almadık.” 

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