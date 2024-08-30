Yorgos Yerapetritis: Türkiye’nin AB İlerlemesi Desteklenmeli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine destek verdiğini açıkladı. Brüksel’de düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Yerapetritis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın toplantıya katılımının önemine dikkat çekti.

Yerapetritis, 5 yıl aradan sonra bir Türk Dışişleri Bakanı’nın bu tür bir toplantıya katılmasının kritik bir adım olduğunu belirtti. Toplantının, Türkiye-Avrupa ilişkilerini değerlendirmek ve geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. “Yunanistan temelde Türkiye’nin Avrupa ilerleyişinden yanadır” diyen Yerapetritis, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini ifade etti.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) inisiyatifi ile Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklediğini belirten Yerapetritis, bu konuyu Brüksel'deki toplantı çerçevesinde Hakan Fidan ile ikili görüşmede ele alacaklarını aktardı.

Yerapetritis’in açıklamaları, Türkiye’nin AB yolunda ilerlemesine dair Yunanistan’ın destekleyici tutumunu ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin önemini gözler önüne seriyor.