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Yorgunluğa ve Halsizliğe Ne İyi Gelir?

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Yorgunluğa ve Halsizliğe Ne İyi Gelir?
Yorgunluğa ve Halsizliğe Ne İyi Gelir?

Gün içinde yorgun düşen vücudumuz halsizlik durumuyla karşılaşabilir. İnsan vücudunda yaşanan en büyük halsizlik belirtisi ise kansızlıktır. Bununla birlikte vitamin ve mineral eksiklikleri, tiroit hormonlarındaki bozukluklar, kullanılan ilaçlar, depresyon ve duygu değişikliği kronik yorgunluk sebeplerindendir. Yorgunluk hissini en aza indirmek için vücuda gerekli vitamin ve mineralleri takviye etmeli, dengeli beslenmek şarttır. Yorgunluğunuz her gün aynı derecede devam ediyorsa mutlaka bir uzman doktora başvurmanız gerekiyor. Peki yorgunluğa ve halsizliğe ne iyi gelir? Doğal yöntemler ve bitkisel kaynaklarla yorgunluk nasıl geçer?

Yorgunluğa ve halsizliğe ne iyi gelir? Toplumun büyük çoğunluğunun halsizlik ve yorgunluk şikayeti vardır. Eğer her sabah uyandığında kişi kendisini sürekli olarak yorgun ve halsiz hissediyorsa ve bu durum kronik yorgunluk sendromunu işaret eder. Ciddi bir hastalığa sebep olmadan muhakkak bir doktora görünmek gerekir. Özellikle genç vatandaşlar iş stresi, kansızlık, depresyon veya düşük tansiyon sebebiyle halsizlik yaşar. Halsizlik ve yorgunluğun tedavisi için spor yapmalı, bol su tüketilmeli ve gerekli vitamin mineral alınmalıdır. Peki Yorgunluk hissine ne iyi gelir? Kronik yorgunluk belirtileri nedir?

YORGUNLUĞA VE HALSİZLİĞE NE İYİ GELİR?

Vücut sisteminin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen yorgunluk ve halsizlik hemen hemen her yaşta görülebilir. Yorgunluk ve halsizlik genellikle gençlerde görülür ve en büyük sebebi vitamin ve mineral eksikliğidir.

YORGUNLUĞA VE HALSİZLİĞE İYİ GELEN ŞEYLER;

Düzenli kahvaltı yapmak

Yeteri kadar su içmek

Omega 3 kaynakları

Yoğurt tüketimi

Yeşil ve beyaz çay tüketimi

Trans yağlardan uzak durmak

Kırmızı et ve yumurta tüketimi

Düzenli uyku ve spor yapmak

VÜCUT YORGUNLUĞUNA BİTKİSEL ÇÖZÜMLER NELER?

Vücut yorgunluğuna evde yapabileceğiniz birçok bitkisel çözüm yöntemi vardır.

Şekerleme yapmak, spor sonrası istirahat, yürüyüş yapmak vücut yorgunluğunuzu en aza indirir. Mate ve nane yapraklarıyla demlenen çay, uyarıcı etkiye sahip olup birkaç kabuk tarçınla kan şekerinizi dengeleyerek daha enerjik hissetmenizi sağlar. Bununla birlikte yeşil ve beyaz çay içmek vücut yorgunluğunu azaltır.

HALSİZLİK İÇİN ŞİFALI BİTKİLER NELERDİR?

Gün içerisinde kendinizi halsiz hissederseniz bunu doğal ve bitkisel yöntemlerle giderebilirsiniz.

Bol bol su tüketimi,

Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemiş yemek

Çörek otu tüketmek

Çorbada ya da yemeklerde sarımsak ve soğan kullanmak

Yeşil çay içmek

KRONİK YORGUNLUĞA NE İYİ GELİR?

Kronik yorgunluk durumu varsa uzman doktora görünebilirsiniz. Kandaki düşüklük, ruhsal çöküntü, d ve c vitamini eksikliği, sağlıksız beslenme kronik yorgunluk işaretidir. Kronik yorgunluğa düzenli uyku, sağlıklı beslenme iyi gelir.

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