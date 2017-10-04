Yorgunluğu alan iki detoks tarifi

Diyetisyen Gülşen Kadri, yazı geride bıraktığımız şu günlerde, yorgunluğa iyi gelebilecek iki detoks tarifi verdi.

Yaz tatili sonrası sağlıklı bir başlangıç yapmak için detoksun faydalı olabileceğini belirten Sofra Compass Group Türkiye Ülke Diyetisyeni Gülşen Kadri, kronik yorgunluk, zor verilen kilolar ve tatlı yeme isteğini engelleyen tarifler verdi.

“Detoks, bedeninizde biriken toksinlerden sizi arındırıp sağlıklı alışkanlıklar edinmeniz için gerekli zemini hazırlıyor. ” diyen Kadri, herkesin kendi yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına göre değişik miktarlarda ve şekillerde detoksa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Chai Kaju Sütü / Tarçınlı Kaju Sütü

½ su bardağı kaju

2 su bardağı su

1 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

½ çay laşığı öğütülmüş zencefil

½ çay kaşığı vanilya

3 adet hurma

Hazırlanışı: Kajuları 2 saat boyunca suda bekletin, ardından suyunu boşaltın ve durulayın. Kajuları bir blendere ilave edin ve su, tarçın, zencefil, vanilya ve hurmaları ilave edin. Yüksek hızda yaklaşık 1 dakika veya krema kıvamına gelecek şekilde karıştırın. İsteğe bağlı olarak buz ekleyip de tüketebilirsiniz.

Kırmızı Detoks

1 kök pancar

1 adet yeşil elma

1 adet havuç

½ taze limon suyu

1 su bardağı su

½-1 çay kaşığı öğütülmüş zencefil

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri çiğ ve soyulmuş şekilde blendera koyun. İçme suyunu ekleyip karıştırın. Afiyetler!