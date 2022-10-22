Yorgunluğunuz geçmiyorsa dikkat!

Prof. Dr. Derya Uludüz, ‘Hepimizin kendini yorgun hissettiği ve şarj olmaya ihtiyaç duyduğu anlar vardır. Ancak yorgunluğunuz 10 günden daha uzun sürüyorsa ya da kendinizi bitkin hissediyorsanız bu durumu ciddiye alın’’ dedi.

Zaman zaman kendinizi yorgun hissettiğinizde bunu mevsim geçişlerine, gün içindeki koşuşturmalara ya da uykunuzu alamadığınıza bağlayabilirsiniz.

Ancak yorgunluğun her zaman bu nedenlerden kaynaklanmayacağına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ‘‘Eğer bu durum 10 günden daha uzun sürüyorsa ya da sık sık yaşanıyorsa o zaman dikkatli olun, hatta doktora başvurun. Çünkü altında önemli problemler yatabilir'' dedi ve o sorunları şöyle sıraladı…

3 FARKLI TİPİ VAR

Yorgunluğu kabaca fiziksel, psikolojik ve adrenal yorgunluk olarak 3 gruba ayırabiliriz. İşte bunların nedenleri…

FİZİKSEL YORGUNLUK NEDENLERİ

Uyku apnesi

“Sessiz katil” diye de adlandırılan uyku apnesinin uykuda neden olduğu bozulmalar derin uyku halindeyken vücudun yeterince dinlenmesine engel olur ve organlara fazla yük bindirir. Hastalarda oksijen eksikliği derin uykudan uyandırmak için beyni tetikler ve böylece hava yolları tekrar açılır. Bu da uykunun bölünmesi ve uyku kalitesinin düşmesi anlamına gelir. Bu tablo, yüksek tansiyonla bağlantılıdır ve felçle kalp krizine yol açabilir. Uyku apnesi yaşayanlarda gece tuvalete kalkma, sabah yorgun uyanma, gün içinde kendilerini yorgun hissetme, konsantre olmakta zorlanma ve uyanınca başlayan baş ağrıları sık görülen şikayetlerdir.

D vitamini eksikliği

Pandemide önemi daha fazla anlaşılan D vitamini genel vücut sağlığı için olmazsa olmaz vitaminlerdendir. Eksikliği bazen yorgunluk, genel vücut ağrısı gibi bazı belirtilere neden olur. Ciddi eksikliklerde ise kemik ağrısı ve yürümekte zorluğa neden olan kuvvet kaybı ortaya çıkar.

Kansızlık

Yeterince kırmızı et, koyu yeşil sebze ve bakliyat tüketilmemesi yorgunluğa sebep olur. Bahsettiğimiz bu besin grupları demir açısından oldukça zengindir. Demir eksikliği kansızlığa yol açar, kansızlık dolaşım sisteminin yavaş hareket etmesine ve vücudun gereken kanı oksijeni iyi dağıtamamasına neden olur.

Kalp hastalıkları

Kalp hastalıklarının ilk belirtilerinden biri geçmeyen yorgunluk olabilir. Üstelik yorgunluğun sebebini kansızlık olarak düşünüp doktora gitmeyen hastalar, şikayetler arttığında kalp hastalığıyla ilgili bir durumla karşılaşabilir.

Diyabet

Yorgunluğun tıbbi sebeplerinden biri de şeker hastalığıdır. Eğer kendinizi her zaman yorgun hissediyorsanız, gece sık idrara çıkıyorsanız, sürekli susuzluk hissi yaşıyorsanız yani ağzınız kuruyorsa, bulanık görüyor, sebepsiz yere kilo veriyorsanız, karın çevresinden belirgin kilo alıyorsanız, iyileşmesi uzun süren kesik ve yaralarınız varsa mutlaka bir diyabet taraması yaptırmanızı öneririm.

B12 eksikliği

B12 vitamini DNA yapımında rol alan bir vitamindir. Eksikliğinde kafa karışıklığı, unutkanlık gibi belirtilerin yanında yorgunluğa da sebep olur. B12 çoğunlukla hayvansal gıdalardan alındığı için vegan diyeti uygulayanlar özellikle risk altındadır.

Hipotiroidi

Tiroit hormonu kilo dengesini ve vücudun metabolizma hızını etkileyen hormondur. Hücrelerin reaksiyonlarını düzenleyerek enerji akışını sağlar. Saçınızın, tırnaklarınızın uzaması, kilo alıp verme hızınız tamamen tiroksin hormonuna bağlıdır. Tiroksin hormonu az olan kişiler diğer insanlara göre daha çabuk yorulurlar.

PSİKOLOJİK YORGUNLUK NEDENLERİ

Depresyon en yaygın psikolojik yorgunluk nedenidir. Çoğunlukla depresyondaki kişi bu durumu inkar ettiğinden hastalık uzun süre tespit edilemez ve kişi neden yorgunum diye sürekli kendine sorar. Kendinizi sık sık üzgün hissetmediğiniz için sıkıntınızın depresyondan kaynaklanmayacağına inanıyor olabilirsiniz fakat depresyon kompleks bir hastalıktır. Sürekli yorgunluk, kaygı, kilo alımı, zevk veren faaliyetlere ilgi kaybı, enerji düşüklüğü, neşeli olamama ve sürekli ağlamak isteme gibi birçok farklı belirtiye sebep olabilir.

ADRENAL YORGUNLUK

Böbreklerin hemen üzerinde bulunan adrenal bezler önemlidir çünkü strese cevap vermenize yardımcı olurlar. Kronik stresiniz varsa adrenal bezleriniz hasarlanır, enerjiniz düşer ve adrenal yorgunluk ortaya çıkar. Kendinizi yorgun ve halsiz hissedersiniz. Çarpıntılarınız, kaygılarınızı veya uyku sorununuz olabilir.