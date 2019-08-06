Eğer sık sık bitkin ve yorgun hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Aslında her 5 kişiden 1’i bu durumdan şikayetçi. Modern hayatın getirdiği yoğun iş temposu; stres, uykusuzluk ve egzersiz eksikliğiyle birleşince yorgun hissetmemek pek de mümkün olmuyor. Peki, bu bitkinliğin sebebinin fiziksel değil de ruhsal olduğunu hiç düşünüzdünüz mü? Bedeninizin değil ruhunuzun yorgun olduğunu gösteren 8 işareti sizin için derledik.