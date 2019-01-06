  • BIST 88.831
  • Altın 220,274
  • Dolar 5,3331
  • Euro 6,0844
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Yortu nedeniyle Gazimağusa’da ayin düzenlendi

» »
Kıbrıslı Rumlar’ın kutsal günlerinden olan Theofania Yortusu nedeniyle Gazimağusa’da ayin düzenlendi.
Yortu nedeniyle Gazimağusa’da ayin düzenlendi

Kıbrıslı Rumlar’ın kutsal günlerinden olan Theofania Yortusu nedeniyle Gazimağusa’da ayin düzenlendi.

Surlariçi’ndeki Ay. Georgios Kilisesi’nde ayin düzenleyen Rumlar, ardından Palm Beach sahilinde denize haç atma merasimi yaptı.

Kıbrıslı Rumlar’ın kutsal günlerinden olan denize haç atarak suları kutsadığı Theofania Yortusu nedeniyle bugün Gazimağusa Surlariçi’ndeki Ay.Georgios Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Sabah saat 07.30’da başlayan ayin 10.30’a kadar devam etti.

Onlarca Kıbrıslı Rumun katıldığı ayinde ilahi ve dualar okundu, mumlar yakıldı. Ayinin ardından saat 11.30’da ise Palm Beach sahiline gidilerek, denize haç atma ritüeli gerçekleştirildi. Papazlar tarafından atılan haçlar, Rumlar tarafından denize girilerek çıkarıldı. Rumlara küçük ikonlar armağan edildi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağışlı hava bu hafta da etkisini sürdürecek06 Ocak 2019 Pazar 12:47
  • Tatar Vicdani Ret anayasaya aykırıdır derhal geri çekilmeli!06 Ocak 2019 Pazar 11:59
  • Emekli Astsubaylar Derneği Vicdani Ret olgusunu reddettiklerini duyurdu05 Ocak 2019 Cumartesi 16:35
  • Aydın Denktaş uyandırıldı05 Ocak 2019 Cumartesi 16:33
  • Yağışlar sürecek05 Ocak 2019 Cumartesi 16:31
  • Eski Başbakanlardan Küçük’ün durumu daha iyiye gidiyor05 Ocak 2019 Cumartesi 16:29
  • Dikkat! Hava daha da soğuyacak!04 Ocak 2019 Cuma 21:37
  • Erhürman:Vicdani Ret Yasa Tasarısı hazır04 Ocak 2019 Cuma 21:28
  • Atakan: Rüşvet teklif eden oldu, ağzının payını aldı dedi ama ismini açıklamadı!04 Ocak 2019 Cuma 19:14
  • Asgari Ücret ne kadar olacak? Komisyon toplanıyor04 Ocak 2019 Cuma 18:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti