Yörüngeye ulaşamayan, 7 uydu kayboldu

Popular Science Türkiye'de yer alan habere göre, iki aşamalı Electron destekleyicisi, Rocket Lab’ın Yeni Zelanda’daki fırlatma alanından önceki gün TSİ 00.19’da kalkış yaptı. Araç; uydu görüntüleme şirketi Planet için beş yükün yanısıra Canon Elektronik için bir ve İngiltere merkezli In-Space Missions için bir adet olmak üzere iki uydunun yer aldığı dört Dünya görüntüleme uydusu taşıyordu. Fakat roketin ikinci aşama motorunun çalıştığı esnada meydana gelen bir sorun, yedi yükün de kaybolmasına yol açtı.

Rocket Lab’ın CEO’su Peter Beck, Twitter üzerinden çok üzgün olduklarını belirtip özür dileyerek, sorunun kaynağının bulunacağını söylüyor.

Fırlatmanın, uçuşun en önemli ilk dakikalarında planlandığı gibi ilerlediği görüldü. Ardından, fırlatmadan yaklaşık altı dakika sonra roketten gelen canlı yayın akışı dondu. Bu noktada şirketin canlı yayını, roketin hız ve irtifa kaybettiğini göstererek, canlı video akışını kesmek durumunda kaldı.