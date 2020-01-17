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YouPorn, kraliyetten ayrılan Meghan Markle'a iş teklif etti

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Kraliyet ailesinden ayrılarak ekonomik bağımsızlıkları için çalışma kararı almalarıyla şaşırtan Sussex çiftinden Meghan Markle’a bir iş teklifi de porno sitesi YouPorn’dan geldi.
YouPorn, kraliyetten ayrılan Meghan Markle'a iş teklif etti

Kraliyet ailesinden ayrılarak ekonomik bağımsızlıkları için çalışma kararı almalarıyla şaşırtan Sussex çiftinden Meghan Markle’a bir iş teklifi de porno sitesi YouPorn’dan geldi.

Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle’ın İngiliz monarşisine sırtını dönmesinin ardından ne yapacağı merak edilirken, dünya çapında en çok takip edilen yetişkin film sitelerinden biri olan YouPorn’dan açık bir iş teklifi geldi. Markle’a, şirketin hayır işlerine yardımcı olması için Özel Girişimler Direktörlüğü pozisyonu teklif edildi.

Markle için açık bir mektup kaleme alan YouPorn'un Başkan Yardımcısı Charlie Hughes, saray dışında bir hayat inşa etme çabaları nedeniyle çifte kutladığını ve haberleri yakından takip ettiğini belirtti.

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Konuyu hemen işe getiren Hughes, “Size çok sayıda, tamamen hak edilmiş ve daha ilginç teklifler sunulduğunu hepimiz biliyoruz ancak biz size, YouPorn'un hayır işleri çalışmalarına yardımcı olmak için benzersiz bir pozisyon olan Özel Girişimler Direktörlüğü’nü teklif ediyoruz” dedi.

'BİZDEN YARDIM KABUL ETMİYORLAR'

Hughes, gerekçelerini ise şu sözlerle açıkladı, “Bizler YouPorn'da her zaman geri vermenin yollarını arıyoruz ancak sektörümüzden yardım kabul etmeyen şirketlerin ve kurumların bu yargısı nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Siz, günün şartlarına uymayan politikalara ve düşünme tarzına rağmen, dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine yardımcı olacak yaratıcı çözümler ve ilginç yöntemler geliştirebilecek biri olduğunuzu kanıtladınız. Bu nedenle bu pozisyon için mükemmel bir seçimsiniz.”

Mektuba göre Markle’a teklif edilen pozisyon şu görevleri kapsıyor: YouPorn için uygun olan hayırsever işleri araştırmak ve planlamak; hayır işlerini yürütecek komiteleri kurmak, yönetmek ve denetlemek, YouPorn’un uzun dönem sürdürülebilirlik vizyonunun formüle edilmesine öncülük etmek.

Daha önce de Meghan Markle’ın Disney ile vahşi yaşamı desteklemek adına bir anlaşma yaptığı öne sürülmüştü. Prens Harry’nin aracı olduğu iddia edilen anlaşma uyarınca Markle’ın seslendirme yapacağı belirtilmişti.

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