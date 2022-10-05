YouTube, 4K özelliği için ücretli abonelik istiyor

YouTube'un en temel özelliklerinden biri yakında ücretli abonelere özel olabilir. Son haftalarda, bazı kullanıcılar 2160p çözünürlüklü videoların yalnızca YouTube Premium aboneliğiyle görüntülenebileceğini keşfetti.

YouTube'un en temel özelliklerinden biri yakında ücretli abonelere özel olabilir. Son haftalarda, bazı kullanıcılar 2160p çözünürlüklü videoların yalnızca YouTube Premium aboneliğiyle görüntülenebileceğini keşfetti. Şu an için sınırlı bir test aşamasında olan özelliğin gelecekte tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Reddit ve Twitter kullanıcıları, video izleme platformu YouTube’un 4K izleme seçeneğini premium aboneliğe getireceğini ileri sürdü.

Geçen ay YouTube kullanıcıları değişiklikten şikayet ettiği birkaç Reddit ileti dizisi dikkat çekti. Ekran görüntüleri, YouTube’un artık 2160p videoları premium bir özellik olarak listelediğini gösteriyor. Herhangi bir videoyu 4K olarak izlemelerinin tek yolu, ayda 11,99 dolar karşılığında YouTube Premium’a abone olmak.

YouTube’un premium abonelikle ilgili yeni testleri, şirketin kullanıcılara reklam arasında 10 veya daha fazla reklam sunduğu popüler olmayan başka bir testin hemen ardından geldi. YouTube, reklam aralarını azaltarak izleyiciler için daha iyi bir deneyim oluşturmak istediğini iddia etti. Şirket ayrıca, testin sona erdiğini de söyledi.