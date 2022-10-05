  • BIST 3.458,03
  • Altın 1026.709
  • Dolar 18.5638
  • Euro 18.5098
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

YouTube, 4K özelliği için ücretli abonelik istiyor

»
YouTube'un en temel özelliklerinden biri yakında ücretli abonelere özel olabilir. Son haftalarda, bazı kullanıcılar 2160p çözünürlüklü videoların yalnızca YouTube Premium aboneliğiyle görüntülenebileceğini keşfetti.
YouTube, 4K özelliği için ücretli abonelik istiyor

YouTube'un en temel özelliklerinden biri yakında ücretli abonelere özel olabilir. Son haftalarda, bazı kullanıcılar 2160p çözünürlüklü videoların yalnızca YouTube Premium aboneliğiyle görüntülenebileceğini keşfetti. Şu an için sınırlı bir test aşamasında olan özelliğin gelecekte tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Reddit ve Twitter kullanıcıları, video izleme platformu YouTube’un 4K izleme seçeneğini premium aboneliğe getireceğini ileri sürdü.

Geçen ay YouTube kullanıcıları değişiklikten şikayet ettiği birkaç Reddit ileti dizisi dikkat çekti. Ekran görüntüleri, YouTube’un artık 2160p videoları premium bir özellik olarak listelediğini gösteriyor. Herhangi bir videoyu 4K olarak izlemelerinin tek yolu, ayda 11,99 dolar karşılığında YouTube Premium’a abone olmak.

YouTube’un premium abonelikle ilgili yeni testleri, şirketin kullanıcılara reklam arasında 10 veya daha fazla reklam sunduğu popüler olmayan başka bir testin hemen ardından geldi. YouTube, reklam aralarını azaltarak izleyiciler için daha iyi bir deneyim oluşturmak istediğini iddia etti. Şirket ayrıca, testin sona erdiğini de söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • James Webb Teleskobu evrenin en eski yıldızlarına ve galaksilerine ışık tutuyor02 Ekim 2022 Pazar 23:45
  • Tesla, insansı robotu Optimus’u tanıttı: Dans edip, el salladı01 Ekim 2022 Cumartesi 23:45
  • Apple, iPhone 6 için kararını verdi01 Ekim 2022 Cumartesi 22:02
  • Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor (Harcamalar geri ödenecek)01 Ekim 2022 Cumartesi 08:57
  • 80 dakikada Atlantik’i geçecek… Nükleer enerjili yolcu uçağı tasarladı30 Eylül 2022 Cuma 20:09
  • Endişe yaratan rapor: Robot kıyameti yaşanacak29 Eylül 2022 Perşembe 22:46
  • WhatsApp, yeni bir özelliğe ev sahipliği yapıyor29 Eylül 2022 Perşembe 13:32
  • Elon Musk’ın bot hesap tahmini asılsız çıktı… Herkesten saklıyor29 Eylül 2022 Perşembe 13:15
  • Gençlerin gizliliğini koruyamayan TikTok’a 27 milyon dolarlık para cezası28 Eylül 2022 Çarşamba 16:34
  • Twitter CEO’su Parag Agrawal, Elon Musk’ın avukatlarını sinirlendirdi28 Eylül 2022 Çarşamba 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti