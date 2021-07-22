YouTube Algoritması, Zararlı Videoları Daha Çok Öne Çıkarıyor

Yapılan yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre YouTube algoritması, kullanıcılara sakıncalı videoları öneriyor.

Google'ın bünyesinde bulunan popüler video paylaşım platformu YouTube, zaman zaman tartışmaların odağında yer alıyor.

Firefox üreticisi Mozilla tarafından yayınlanan yeni bir çalışmaya göre YouTube, daha çok nefret söylemi, şiddet ve yanlış bilgi içeren videoları kullanıcıların karşısına çıkarıyor.

ÖNERİLEN VİDEOLARIN YÜZDE 71'İ SAKINCALI

Yapılan araştırmaya göre, yukarıdaki kategorilerde yer alan sakıncalı ve sorunlu olarak işaretlenen videoların yüzde 71’i Youtube tavsiyelerinden geldi. Bu da tartışmalı unsurlar içeren içeriklerin, sistem tarafından tercih edilebildiğini gösteriyor.

Araştırmaya konu olan ve kullanıcılara önerilen sakıncalı videoların yaklaşık yüzde 9’u daha sonra Youtube tarafından, platform kurallarına uymadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Araştırma ayrıca, İngilizce konuşulmayan ülkelerdeki kullanıcılara yüzde 60 daha yüksek oranda sorunlu içerik önerildiğini ortaya çıkardı.

Araştırma, Temmuz 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mozilla, algoritmalarını gözden geçirmesi için YouTube'a çağrıda bulundu.