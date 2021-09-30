YouTube aşı karşıtlarının sayfalarını kapatıyor

Joseph Mercola ve Robert F ' nin de aralarında bulunduğu yüksek profilli aşı karşıtı aktivistlerle ilişkili birçok video kanalını kapatıyor. Uzmanlar, ülke genelinde aşı oranlarını yavaşlatmaya katkıda bulunan şüphe

YouTube, Joseph Mercola ve Robert F ' nin de aralarında bulunduğu yüksek profilli aşı karşıtı aktivistlerle ilişkili birçok video kanalını kapatıyor.

ABD'de uzmanlar, ülke genelinde aşı oranlarını yavaşlatmaya katkıda bulunan şüpheciliğin tohumlanmasına yardım etmekten kısmen sorumlu olduğunu söyleyen Kennedy Jr.

Google ' a ait sitede aşı karşıtı içerikleri kesmeyi amaçlayan yeni politikalar kapsamında, Youtube, sağlık yetkilileri tarafından yaygın olarak kullanılan aşıların etkisiz veya tehlikeli olduğunu iddia eden tüm videoları yasaklayacak.

Şirket daha önce koronavirüs aşıları hakkında bu iddiaları ortaya atan videoları engelledi, ama kızamık veya tavuk çiçeği için değil.