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YouTube, Bülent Serttaş‘ın videosunu 'erotik şikayetler' sebebiyle kaldırdı

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Bülent Serttaş'ın 'Akdeniz' parçasının klibi YouTube'dan 'erotik şikayetler' nedeniyle yayından kaldırıldı.
YouTube, Bülent Serttaş‘ın videosunu 'erotik şikayetler' sebebiyle kaldırdı

Türkücü Bülent Serttaş’ın yaklaşık bir ay önce çıkardığı ‘Akdeniz’ parçasının klibi YouTube’un sansürüne takıldı. Platform, klipte ‘erotik içerikler’ olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı.

Milliyet’in haberine göre, üç çocuk babası, 56 yaşındaki Serttaş, başvuru sonrasında ‘erotik içerik’ olmadığı tespit edilen Akdeniz parçasının klibini yeniden yükletti.

"Bunu yapan vatan hainidir"

Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Bunu yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bülent Serttaş, 'İbo Show'da oryantal Didem Kınalı dans ederken kafasını çevirmiş ve gözünü kapalı tutmuştu.

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