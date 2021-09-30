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YouTube, Covid 19 aşısı karşıtı tüm içeriklerin kaldırılacağını duyurdu

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Video paylaşım platformu YouTube, onay almış aşılarla ilgili yanlış bilgi içeren tüm videoların kaldırılacağını açıkladı.
YouTube, Covid 19 aşısı karşıtı tüm içeriklerin kaldırılacağını duyurdu

Video paylaşım platformu YouTube, onay almış aşılarla ilgili yanlış bilgi içeren tüm videoların kaldırılacağını açıkladı.

Şirket, kaldırılacak içeriklere örnek olarak, aşının; otizme, kansere, kısırlığa neden olduğunu savunan videoları gösterdi.

Bu son adımla, YouTube, Covid 19 aşılarına karşı dile getirilen temelsiz iddialar üzerine başlattığı mücadeleyi de genişletiyor.

Google'ın sahibi olduğu şirket, 130 bin videonun geçen yıldan bu yana YouTube'dan kaldırıldığını duyurmuştu.

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