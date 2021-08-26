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YouTube COVID-19 hakkında dezenformasyon içeren 1 milyondan fazla videoyu kaldırdı

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YouTube, COVID-19 salgınının başından beri salgınla ilgili "tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" 1 milyondan fazla videonun platformdan kaldırıldığını duyurdu.
YouTube COVID-19 hakkında dezenformasyon içeren 1 milyondan fazla videoyu kaldırdı

YouTube, COVID-19 salgınının başından beri salgınla ilgili "tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" 1 milyondan fazla videonun platformdan kaldırıldığını duyurdu.

YouTube Baş Ürün Sorumlusu Neil Mohan, şirketin sitesinden yaptığı açıklamaya göre, şirket, 2020 yılı Şubat ayından beri, "salgının sahte olduğunu iddia ederek ya da hastalığa sahte çareler önererek tehlikeli biçimde dezenformasyon yapan" bir milyondan fazla videoyu kaldırdı.

YouTube'un politikasının temelinde gerçek dünyada zarar verebilecek içeriği kaldırmak olduğunu vurgulayan Mohan, dezenformasyonu tespit edebilmek için açık doğrulara ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

"Fikir birliğine güven"

Mohan, COVID-19 konusunda bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uzman kurumların fikir birliğine güvendiklerini ifade etti.

Dezenformasyonun her zaman çok açık olmadığını da belirten Mohan, kesin bilginin yokluğunda teknoloji şirketlerinin sınırlar belirlemesinin doğru olmadığını vurguladı.

"İnsanlar artık kaliteye göre optimize edilmiş sonuçlara ulaşıyorlar"

Dezenformasyon içeren videoları yayından kaldırma sürecini hızlandırmak üzerine çalışırken aynı zamanda güvenilir kaynakların videolarını da yayına sunduklarını açıklayan Mohan, "İnsanlar artık haber ya da bilgi aralıklarında izlenme sayısına değil, kaliteye göre optimize edilmiş sonuçlara ulaşıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

YouTube, Kasım ayındaki ABD seçimlerinden beri seçimlerle ilgili dezenformasyon içeren binlerce videoyu, birçoğu henüz 100 izleyiciye ulaşmadan kaldırdıklarını da duyurdu.

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