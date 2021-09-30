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YouTube, Covid aşısı karşıtı tüm içerikleri platformdan kaldıracak

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YouTube, onay almış aşılarla ilgili yanlış bilgi içeren tüm videoların platformdan kaldırılacağını açıkladı.
YouTube, Covid aşısı karşıtı tüm içerikleri platformdan kaldıracak

Şirket, kaldırılacak içeriklere örnek olarak, aşının; otizme, kansere, kısırlığa neden olduğunu savunan videoları gösterdi.

Bu son adımla YouTube, Covid aşılarına karşı dile getirilen temelsiz iddialar üzerine başlattığı mücadeleyi de genişletiyor.

Google'ın sahibi olduğu şirket, 130 bin videonun geçen yıldan bu yana YouTube'dan kaldırıldığını duyurmuştu.

Son kararla, içeriklerin kaldırılmasının yanında, aşı karşıtı çok takipçili hesapların da kapatılacağı duyuruldu.

Teknoloji devi, sağlık alanında zararlı bilgi paylaşımı konusunda içerik üreticilerini yeterince denetlememekle eleştiriliyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, Temmuz ayı içinde yaptığı bir açıklamada, aşıya karşı oluşan şüphe konusunda, büyük oranda sosyal medya platformlarının sorumlu olduğunu söyledi.

Biden, sahte bilgiyle mücadele konusunda daha fazlasının yapılması çağrısında da bulundu.

Hangi içerikler kalacak?

YouTube'a ait bir blog açıklaması ile yapılan duyuruda, yeni içerik politikasının kızamık ve hepatit B gibi onaylı aşıları da kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sağlık alanındaki yanlış bilgiyle mücadele politikamızı, yerel sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli olduğunu söylediği onaylı aşıları kapsayan yeni esaslarla genişletiyoruz" denildi.

Şirket, aşıya ilişkin kişisel tanıklıkların, aşı politikalarına ilişkin içeriklerin, yeni aşı deneyleri ve aşının tarihteki başarıları ile başarısızlıklarına ilişkin içeriklerin sitede olmaya devam edeceğini de kaydetti.

Facebook da Şubat ayında, benzer bir adım atarak, aşıların otizme yol açtığı ya da etkisiz olduğuna ilişkin içeriklere yasak getirmişti. Ancak bu yasağın uygulanması noktasında şirketin, eksik kaldığı belirtiliyor.

Twitter'dan Mart ayında yapılan açıklamada, Covid aşıları konusunda düzenli olarak yanlış bilgi yayan hesapların platformdan kaldırılacağını duyurdu.

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