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YouTube en büyük kozunu oynamak üzere!

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YouTube, TikTok ve Reels gibi rakipleri bulunan dikey video hizmeti Shorts için önemli bir adım atıyor. En büyük kozunu oynamak üzere olduğu söylenen YouTube, Short için agresif para kazanma özelliğini açmaya hazırlanıyor.
YouTube en büyük kozunu oynamak üzere!

YouTube'un dikey video alanında hizmet sunan Shorts platformu için planı ortaya çıktı. Gelen haberlere bakılırsa YouTube, kullanıcıları TikTok'tan kendi platformu Shorts'a çekmek için en büyük kozunu oynamak üzere.

AGRESİF PARA KAZANMA ÖZELLİĞİNİ AÇIYOR

The Verge'ün haberine göre, YouTube, Shorts için agresif para kazanma özelliğini açmaya hazırlanıyor. Shorts, önümüzdeki yılın başlarından itibaren YouTube İş Ortağı Programı'nın bir parçası olacak. Yani uygun görülen içerik oluşturucular Shorts'taki reklam geliri üzerinden gelir elde etmeye başlayabilecek. YouTube ayrıca programa uygun olmayan içerik oluşturucuların bazı yollarla para kazanmasını da kolaylaştıracak.

YouTube'un amacı ise, TikTok'tan daha fazla ve daha iyi para kazanma seçenekleri sunmak ve potansiyel olarak rakip platformdaki içerik üreticilerin çoğunu Shorts'a kazandırmak.

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