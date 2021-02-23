Balık tutmak çoğu kişi için inanılmaz keyifli bir hobi. Bazen sadece birkaç balık tutmak için bile saatler harcanabiliyor. Ancak YouTube fenomeni bir kişinin balık avlamada kullandığı yöntem görenleri adeta şaşkına çevirdi. Ne ağ ne de olta kullanan fenomen, suya yumurta kırarak balıkları kolay bir şekilde avlıyor. İşte o anlar.

Balık tutmak çoğu kişi için inanılmaz keyifli bir hobi. Bazen sadece birkaç balık tutmak için bile saatler harcanabiliyor.