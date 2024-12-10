  • BIST 10257.39
  • Altın 2979.269
  • Dolar 34.8054
  • Euro 36.7234
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

YouTube Music için yeni bir özellik eklendi

»
YouTube Music için kullanıcıların şarkıların veya podcast'lerin istediğiniz bir anını paylaşmanızı sağlayan özellik eklendi.
YouTube Music için yeni bir özellik eklendi

YouTube Music için bir şarkının ya da podcast'in belirli bir anını paylaşmaya yarayan özellik, podcast dinleyenlerin işine yarayacak gibi duruyor. Android ve iOS için gelen özellik, içeriklerin belirli bir anının paylaşılmasını sağlıyor ve timestamp olarak adlandırılıyor.

Paylaşılan ekran görüntüsünde özelliğe platform üzerinden direkt içeriklerde yer alan paylaş kısmından ulaşılıyor. Sağ üst kısımda belirlenen dakika veya saniye kısmı görülecek. Bundan sonra paylaşmak istediğiniz kişiyle kolayca paylaşabileceksiniz.

Eğer aktif edilip paylaşım yapılırsa linki açan kişiler şarkıyı ya da podcast'i o andan itibaren dinleyebilecekler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesla'nın sahibi Elon Musk robotaksi, robovan ve Optimus robotları tanıttı: 'Gelecek geleceğe benzemeli'13 Ekim 2024 Pazar 19:33
  • Bayraktar: KKTC’de TEKNOFEST düzenlemeyi hedefliyoruz02 Ekim 2024 Çarşamba 16:37
  • Google, Microsoft'u AB'ye şikayet etti25 Eylül 2024 Çarşamba 20:17
  • Cep telefonları Lübnan'daki çağrı cihazları gibi üzerimizde patlayabilir mi?22 Eylül 2024 Pazar 20:51
  • Facebook'un sahibi Meta, Rus devlet kanallarını yasakladı17 Eylül 2024 Salı 11:39
  • Türkiye SİHA pazarının lideri16 Eylül 2024 Pazartesi 12:43
  • İnsan gibi akıl yürütebilen yapay zeka ‘Strawberry’ geliyor14 Eylül 2024 Cumartesi 15:12
  • Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 1 milyar takipçiye ulaşan ilk kişi oldu14 Eylül 2024 Cumartesi 14:10
  • Teknoloji devi 2,4 milyar euro ceza ödeyecek10 Eylül 2024 Salı 18:35
  • Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı10 Eylül 2024 Salı 08:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti