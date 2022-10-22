  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

YouTube Premium’a zam: Aile paketi yüzde 131 arttı

»
YouTube Premium, aylık abonelik ücretine yüzde 76 zam yaptı. Bireysel abonelik ücreti 29.99 liraya yükselirken, öğrenci paketi yüzde 95’lik zamla 19.49 liraya çıktı.
YouTube Premium’a zam: Aile paketi yüzde 131 arttı

Video paylaşım sitesi YouTube, reklamsız video izleme imkanı sağlayan Premium hizmetinin ücretlerine zam yaptığını açıkladı.

 

Youtube’dan kullanıcılara yollanan bilgilendirme mailinde zamlı fiyatların 21 Kasım ve sonrasında başlayan faturalama dönemine yansıyacağı ifade edildi.

Son zamla beraber YouTube Premium bireysel aylık abonelik ücreti 16.99 liradan 29.99 liraya yükseldi. Zam oranı yüzde 76.5 oldu.

Aylık öğrenci paketi ise yüzde 95’lik zamla 19.49 liraya yükseldi.

Aile paketi ise yüzde 131’lik zamla 59.99 liraya çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları çöpçatan sitelerinde mutlu sona ulaşmanın formülünü buldu20 Ekim 2022 Perşembe 20:25
  • Tesla'nın geliri üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamadı20 Ekim 2022 Perşembe 11:33
  • Interpol: Finansal ve siber suçlar dünyadaki en büyük tehdit20 Ekim 2022 Perşembe 00:18
  • Bilim insanları evrenin ilk anlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor19 Ekim 2022 Çarşamba 23:01
  • İngiliz bakan Google ve Facebook’u hedef aldı19 Ekim 2022 Çarşamba 20:58
  • Jeff Bezos’tan uzay araştırmalarını eleştirenlere yanıt: “Evimizi terk etmek için değil”19 Ekim 2022 Çarşamba 18:59
  • Bilim insanları, sanal dünyada koku almayı sağladı19 Ekim 2022 Çarşamba 18:11
  • 1000 kişiyi işten çıkardı...19 Ekim 2022 Çarşamba 10:07
  • Microsoft, yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı18 Ekim 2022 Salı 22:46
  • BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin: Kanser aşısı 2030’a kadar hazır olabilir18 Ekim 2022 Salı 07:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti