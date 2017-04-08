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YouTube reklamları hakkında devrimsel yenilik!

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YouTube reklamları hakkında devrimsel yenilik!
Dev video sitesi YouTube, geçtiğimiz günlerde bazı videolar ve videolarda çıkan reklamlar nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı bambaşka bir yöntemle aşacak.

YouTube birçok internet kullanıcısının en çok ziyaret ettiği sitelerden biri. YouTube’da izleyiciler kadar yayıncılar da artmış durumda, ayrıca YouTube azımsanmayacak kadar kişi için bir kazanç kapısı.

YouTube geçtiğimiz günlerde reklamlar konusunda bir sıkıntı yaşamıştı, algoritmadaki bir hata sebebiyle terör ve şiddet içeren videolarda prestijli markaların reklamlarının yer alması, büyük tepki çekmiş, YouTube bu sebeple düzenlemeler yapacağını belirtmişti.

BAZI KANALLARDAN REKLAM KALKIYOR

YouTube sıkıntılı durumların oluşmasını engel olmak için, tüm videolarda toplam görüntüleme sayısı 10.000’den az olan kanallarda reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. YouTube, bu sayede özgün içerik üreten kanalların önünü açmış olacak ve şiddet, terör gibi öğeler içeren yeni açılmış kanallarda reklam gösterilmesini engelleyecek.,

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