YouTube Sky News'e geri adım attırdı: Koronavirüs videoları kaldırıldı

COVID-19 ile ilgili yanlış bilgileri yayma yasağını ihlal etmesi sebebiyle hesabı geçici süre askıya alınan Sky News Avustralya, geri adım atarak ilgili videoları sayfasından kaldırdı.

COVID-19 ile ilgili yanlış bilgileri yayma yasağını ihlal etmesi sebebiyle hesabı geçici süre askıya alınan Sky News Avustralya, geri adım atarak ilgili videoları sayfasından kaldırdı.

Sky News geçtiğimiz haftalarda COVID-19’un varlığını reddeden ve virüse karşı tedavide etkisi kanıtlanmamış ilaçların kullanılması yönündeki içerik paylaşımı nedeniyle YouTube’dan ağır ceza almıştı.

YouTube, toplumun zararına yol açacak materyallere karşı olduğunu, Sky News’in COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilendirme yapması nedeniyle bir hafta boyunca yasağa tabi tutulacağını açıklamıştı.

YouTube koronavirüs bilgilendirmesi nedeniyle Sky News'i yasakladı

Rupert Murdoch'un sahibi olduğu TV ağı, gelen eleştirilerin ardından, koronavirüsle ilgili bilgiler sunan videolarını herhangi bir düzeltme yapmadan kaldırdı.

Sky News Avustralya yorum yapmayı reddetti.

TV kanalının dijital editörü, yayın yasağı sonrası, kararın özgür düşünme yeteneğine rahatsız edici bir saldırı olduğunu söylemişti.