  • BIST 4.984,86
  • Altın 1159.804
  • Dolar 18.7772
  • Euro 20.3339
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

YouTube televizyona rakip olmaya hazırlanıyor

»
YouTube, kullanıcıların reklam destekli ve ücretsiz şekilde kablolu kanalları izleyebileceği bir platform üzerinde çalışıyor. YouTube televizyona rakip olacağı proje için eğlence kanallarıyla görüşmelere başladı.
YouTube televizyona rakip olmaya hazırlanıyor

YouTube, şirketin video alanındaki hedeflerini genişletmek için yaptığı hamle ile kablolu kanallardan oluşan ücretsiz ve reklam destekli bir platform oluşturacak. Proje şu an deneme aşamasında olsa da ilerleyen zamanlarda ücretsiz olarak halka sunulma ihtimali bulunuyor.

TEST AŞAMASINA GEÇİLDİ

Bir YouTube sözcüsü, seçilen denek grubu tarafından test aşamasının gerçekleştirildiğini ve “bunu izleyicinin ilgisini ölçmek için kullanıldığını” belirtti. Ücretsiz ve reklam destekli kanalların eklenmesi, platformun reklamlardan elde ettiği büyük gelire ek olarak katkı sağlayabilir.

YouTube, platformundaki içerik sahipleriyle yaptığı anlaşmaya benzer şekilde, reklam gelirinde yüzde 45’lik bir pay vermeyi hedefliyor.

Bu YouTube için yeni bir alan olsa da, Roku, Samsung ve diğerleri gibi şirketler, bir süredir kendi platformları aracılığıyla reklam destekli ücretsiz TV kanalları sunuyor. YouTube’un deneyimini farklı kılan durum, kullanıcılarına platformundaki çeşitli içeriklere sorunsuz bir şekilde kolay erişim sunabilmesi olacak.

Çevrimiçi video platformu ilk olarak geçen yılın Mart ayında TV şovlarına odaklanan ücretsiz, reklam destekli merkezini başlattı ve filmleri izleyicilere ulaştırmak için Disney Media & Entertainment Distribution, Warner Bros., Paramount Pictures, Lionsgate ve diğerleriyle ortaklık kurdu.

TELEVİZYONA RAKİP OLACAK

Aralık 2021’de YouTube, TV hizmetleri için ABD’de 135 milyon kişiye ulaşmayı başardı ve TV şovlarından yaklaşık 4.000 bölüm dahil olmak üzere birçok programın tam sezonlarını kullanıma sundu.

Bir YouTube sözcüsü yaptığı açıklamada, “YouTube, izleyicilerin istedikleri her şeyi bulabilecekleri tek yer ve biz her zaman izleyicilere içeriği daha kolay bulmaları, izlemeleri ve paylaşmaları için merkezi bir hedef sunmanın yeni yollarını arıyoruz.” dedi.
Sözcü, test merkezi hakkında şunları söyledi: “Şu anda izleyicilerin, platformda sunduğumuz çok çeşitli içeriğin yanı sıra ücretsiz, reklam destekli kanalların izlemesine olanak tanıyan küçük bir deney yürütüyoruz.”

YouTube, izleyicilerin tüm favori içeriklerini tek bir yerde bulabilecekleri tek bir alan sağlamak amacıyla filmlerden ve televizyon programlarına kadar ek içeriği bulabileceğini söylüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • James Webb teleskobu ilk gezegenini keşfetti12 Ocak 2023 Perşembe 17:12
  • Avrupa Birliği’nden yapay zeka için düzenleme12 Ocak 2023 Perşembe 17:03
  • Apple, kendi ekranlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor12 Ocak 2023 Perşembe 11:09
  • Elon Musk kaybettiği servetle Rekorlar Kitabı'na girdi11 Ocak 2023 Çarşamba 18:45
  • Yapay Zeka üniversite sınavlarının kurallarını değiştirdi10 Ocak 2023 Salı 16:24
  • Elon Musk’tan bir ifşa daha: Pfizer yöneticisi baskı yapmış10 Ocak 2023 Salı 14:17
  • ‘Ölülerle video görüşme’ imkanı sunan teknoloji tartışma yaratıyor09 Ocak 2023 Pazartesi 23:51
  • Çin, “Şicien” sınıfı test uydularını fırlattı09 Ocak 2023 Pazartesi 22:56
  • Twitter, nihayet işten çıkarılan personeliyle iletişime geçti: “Spam değil”09 Ocak 2023 Pazartesi 18:25
  • Gelecekte metaverse evreninde mi çalışacağız?09 Ocak 2023 Pazartesi 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti