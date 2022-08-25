YouTube yalan haber konusunda eğitici reklamlar gösterecek

Karar, Cambridge Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmanın sonucunda verildi. Araştırmacılar, eğitici videoların insanların manipülatif içeriği tespit etme becerilerini artırdığını ortaya koydu.

İlk aşamada Ukraynalı göçmenlerle ilgili yalan haberlerle mücadele amacıyla Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da gösterime başlayacak olan videolar için Google da “Sosyal medyanın yanlış bilgilerin yayılmasını önlemede etkili bir rol oynayabileceğini kanıtlayan araştırma heyecan verici” açıklaması yaptı.

“Gerçeği önceden gösterme” adı verilen çalışma, insanların dezenformasyona maruz kalmadan önce bunun nasıl üretilip yayıldığını öğrenmeleri halinde yalan haberlerin nasıl etkisiz kaldığını ortaya koydu.

Videolar 5,4 milyon kişiye izletildi. Bu kişilerden 22 bini daha sonra bir ankete katıldı.

Araştırmacılar, video izleyen kişilerin, yalan haber yayan bir içerikteki “dezenformasyon tekniklerini hemen tespit ettiğini, güvenilir ve güvenilir olmayan bilgi kaynakları arasında kolayca ayrım yapabildiğini ve bilgiyi paylaşıp paylaşmama konusunda daha doğru karar verebildiğini” gördü.

Araştırma, YouTube’un da sahibi olan Google’la ortak olarak yapıldı. Sonuçlar detaylı olarak Science Advances isimli bilim dergisinde yayımlanacak.