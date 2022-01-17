Youtube Zenginleri Belli Oldu

YouTube, 2005’te kurulduğundan bu yana en çok kullanılan ve en uzun ömürlü olan içerik platformlarından biri oldu. Birkaç video paylaşım platformu YouTube’un izleyicilerinin bir kısmını çalmaya çalışsa da site hâlâ kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, televizyon klipleri, müzik videoları gibi içerik çeşitliliğiyle önde geliyor.

Zaman içerisinde platformda düzenli içerik oluşturan kullanıcılar da yer aldı. Hatta bazı YouTuber’lar, diğer ana akım medya platformlarına da girerek âdeta markalaştılar. Birçok YouTube yıldızı da ana akım medyaya girmeden bile, kazançlı reklam anlaşmaları, ürün satışı ile nakit para kazanmayı başardı. Hatta bazı YouTuberlar, en büyük Hollywood yıldızlarıyla karşılaştırılabilir kazançlar elde etmeye başladılar.

Jake Paul

Forbes da YouTube’da en yüksek ücret alan isimleri yayınladı. Listenin ilk sırasında ise MrBeast yer alıyor.

MrBeast, kasım ayında Squid Game’i gerçek hayata taşıyarak öne çıkarken, 2021’de 54 milyon dolarla en çok kazanan isimlerden biri oluyor.

Listenin ikinci sırasında ise Jake Paul var. Boksör, şarkıcı ve oyuncu olan isim, YouTube’daki başarısını devam ettirirken 2022 planlarını da yapmış boks maçlarını planlamış bile.

Üçüncü sırada da Let’s Play videoları kendisine 38 milyon dolar kazandıran video oyunu yayıncısı Markiplier yer alıyor.

Listenin geri kalanı ise şu şekilde:

Rhett and Link (30 milyon dolar)

Unspeakable (28.5 milyn dolar)

Nastya (28 milyon dolar)

Ryan Kaji (27 milyon dolar)

Dude Perfect (20 milyon dolar)

Logan Paul (18 milyon dolar)

Preston Arsement (16 milyon dolar)