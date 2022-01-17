Youtube Zenginlerinin Listesi Yayınlandı

Yılın en yüksek ücretli YouTube yıldızlarının listesi yayınlandı. Forbes'un listesine göre ilk sırada Squid Game’i gerçek hayata taşıyan MrBeast yer aldı.

Forbes, YouTube’da en yüksek ücret alan isimleri yayınladı. Listenin ilk sırasında ise MrBeast yer alıyor.

MrBeast, kasım ayında Squid Game’i gerçek hayata taşıyarak öne çıkarken, 2021’de 54 milyon dolarla en çok kazanan isimlerden biri oluyor.

Listenin ikinci sırasında ise Jake Paul var. Boksör, şarkıcı ve oyuncu olan isim, YouTube’daki başarısını devam ettirirken 2022 planlarını da yapmış boks maçlarını planlamış bile.

Listenin geri kalanı ise şu şekilde:

Rhett and Link (30 milyon dolar)

Unspeakable (28.5 milyn dolar)

Nastya (28 milyon dolar)

Ryan Kaji (27 milyon dolar)

Dude Perfect (20 milyon dolar)

Logan Paul (18 milyon dolar)

Preston Arsement (16 milyon dolar)