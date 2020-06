Video paylaşım platformu YouTube’da çocuklara yönelik kan donduran başlıklar ve içerikler taşıyan videoların dolaşımda olduğu ve milyonlarca çocuk tarafından izlendiği ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası TC Aile Bakanlığı 4 hesapla ilgili savcılığa başvurdu.

Çocukların yoğun olarak kullandığı YouTube’da çocuk istismarı sınırlarına giren konuları içeren animasyon filmlerin yayınlandığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, her biri 300 bin ila 4 milyon izlenme oranlarına sahip videolar “Annem kapıyı çalmadan girdi, üvey babamla beni gördü” gibi başlıklar taşıyor.



BÜYÜK TEPKİ TOPLADI



Sosyal medyada ‘çocuk istismarı YouTube’da hashtag’i ile gündem olan ve büyük tepkiye yol açan konu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık ‘Gerçek Hikâyeler’, ‘Hikâyem Bitmedi’, ‘İşte Benim Hikâyem’ ve ‘Hayatın Penceresi’ adını taşıyan dört hesapla ilgili YouTube yönetimi ve ilgili makamlarla iletişime geçerek savcılığa başvuruda bulundu.



Aile Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında, “Gündem olan YouTube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. (...) Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için YouTube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada ailelerin çocuklarının izlediği her içeriği her alanda takip etmesinin önemi vurgulandı.



BTK ENGEL KOYDU

Açıklamanın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devreye girerek zararlı içeriklerin izlenmesini engelledi.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından (EGM) ise sosyal medyada ‘genel ahlak kurallarına’ aykırı yayın yapan kanalların birçoğunun kapatıldığı, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin de kaldırıldığı açıklandı.



İSTİSMARA TEŞVİK



Avukat Umur Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi: Videolar, TCK103 ve 215’inci maddelere göre ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘suçu ve suçluyu övme suçu’na vücut vermektedir. Şöyle ki, herhangi bir fiziksel temas aranmaksızın, çocuklara yapılan her türlü cinsel davranış, çocukların cinsel istismarı suçunu oluşturacaktır. Zira, işlenmiş bir suçun alenen övülmesi, örneğin; gazetede yazı yazarak, sosyal medyadan paylaşarak, ya da YouTube gibi bir video izleme kanalından paylaşılarak ilan edilmesi şeklinde icra edilebileceği kabul edilmektedir. Bu sebeple ilgili videolar iki suçun unsurlarını da barındırmaktadır.