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Youtube'da en çok onlar takip ediliyor

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Youtube'da en çok onlar takip ediliyor
Youtube'da en çok onlar takip ediliyor

Mayıs 2021 verilerine göre popüler video uygulaması Youtube içerisinde güzellik ve stil kanallarından en çok takip edilenler açıklandı. Böylelikle Meksikalı güzellik/stil bloggerı Yuya, 24,6 milyon abone ile bu platformda en çok abonesi bulunan güzellik içerik yaratıcısı oldu.

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Youtube’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu. Böylelikle Meksikalı güzellik bloggerı Yuya, 24,6 milyon abone ile bu platformda en çok abonesi bulunan güzellik içerik yaratıcısı oldu. İçerikleri arasında ise en çok makyaj, cilt bakımı eğitimleri, kozmetik ve ürün önerileri, moda ve güzellikle ilgili bilgiler bulunduğu gözlendi. İkinci sırada ise 16,4 milyon abone ile jeffreestar yer alırken, üçüncü sırada 15,1 milyon takipçi ile Musas, dördüncü sırada 13,8 milyon ile Nikkie Tutorials, beşinci sıraya ise 11 milyon ile Zoella yerleşti.

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 92 bin 592 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece Youtube ile alakalı çıkan haber yansıması ise 15 bin 693 olarak gözlendi. Ülkemizde de Youtube üzerinden içerik üreticiliği oldukça yaygınken, güzellik/stil anlamında Danla Bilic, Duygu Özaslan, Merve Özkaynak gibi Youtuberların medyada da yer aldığı görüldü.

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