  • BIST 1.641,260
  • Altın 594,90
  • Dolar 9,9382
  • Euro 11,4198
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

YouTube'dan videoların "beğenilmeme" sayılarını gizleme kararı

»
YouTube, platformda paylaşılan videoların beğenilmeme sayılarının artık izleyicilerle paylaşılmayacağını duyurdu.
YouTube'dan videoların "beğenilmeme" sayılarını gizleme kararı

YouTube, platformda paylaşılan videoların beğenilmeme sayılarının artık izleyicilerle paylaşılmayacağını duyurdu.

YouTube'dan yapılan açıklamada, videolardaki "beğenmedim" (dislike) butonunun kaldırılmayacağı ancak "beğenilmeme" sayısının gizleneceği aktarıldı.

Bununla birlikte, içeriğin kaç kişi tarafından beğenilmediği bilgisinin video sahibince görüntülenebileceği kaydedildi.

Kademeli olarak uygulanacak söz konusu adım, içerik üreticilere yönelik saldırgan davranışların azaltılmasını amaçlıyor.

Karara ilişkin açıklamada, içerik üreticilerle izleyiciler arasında "saygılı" bir iletişimin sağlanması için çaba sarf edildiğine dikkat çekildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzay'da 199 Gün Kalan 4 Astronot Dünya'ya Döndü09 Kasım 2021 Salı 18:37
  • Facebook: Nusret’in hashtagine konulan engel kaldırıldı09 Kasım 2021 Salı 15:01
  • ÇİP KRİZİ! Ford, Gölcük'te üretime ara verdi08 Kasım 2021 Pazartesi 21:22
  • Elon Musk'ın Twitter anketine katılanlar: Tesla'daki 21 milyar dolarlık hisseni sat08 Kasım 2021 Pazartesi 16:59
  • Netflix’in Oyunları iOS İçin App Store'da Yayınlanacak07 Kasım 2021 Pazar 21:58
  • Son Dönemlerde Apple'ın Başına Gelen En Çarpıcı Hırsızlık Olayları!07 Kasım 2021 Pazar 20:51
  • Kara Cuma Gelmeden Dolandırıcıları Geldi07 Kasım 2021 Pazar 18:04
  • WhatsApp 'E Bu Discord Olmuş' Dedirtecek Yeni Bir Özellik Getirmeye Hazırlanıyor07 Kasım 2021 Pazar 16:37
  • Facebook Kayıp Çocuk Uygulaması07 Kasım 2021 Pazar 15:40
  • Japon tarzı 'yeni kapitalizmde' ekonomik büyüme ve adil gelir dağılımı mümkün mü?06 Kasım 2021 Cumartesi 21:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti