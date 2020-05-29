YouTuber çift, evlat edindikleri otizmli çocuğu sponsorluk anlaşmaları yapıp para topladıktan sonra terk etti

Popüler bir YouTube kanalında, Çin'den evlat edindikleri otizmli bir çocukla yaşamlarını belgeleyen ve bu yolla sponsorluk anlaşmaları yapan Amerikalı çift, çocuğu başka bir aileye verdiklerini açıklayınca büyük tepkiyle karşılaştı

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Myka Stauffer ve eşi James Stauffer, Huxley adını verdikleri çocuğun evlat edinilmesi ve yaşadığı zorluklarla ilgili videolar çekmeye başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre çift, 2017'den bu yana sponsorluk anlaşmaları yaparak videolardan para kazandı. Daha sonra çocuğu başka bir aileye verdiklerini açıklayan çift, büyük tepkiyle karşılaştı. Bazıları, kararı anlayabildiklerini söylerken, çok sayıda kişi, çifti YouTube kariyeri yapabilmek için Huxley'den faydalanmakla suçladı.

Huxley'nin kalıcı olarak başka bir aileye verildiği, bazı takipçilerin çocuğun uzun süredir videolarda görülmediğini fark etmesi sonrası açıklandı

Stauffer çifti, Huxley'nin davranışsal sorunlarının, başka dört çocuğu bulunan ailenin hayatını çok zorlaştırdığını söyledi.

Çifte ait The Stauffer Life adlı YouTube kanalındaki tüm içerik de silindi.

Gazeteci Sophie Ross Twitter hesabında "Bir oğlan çocuğu evlat edinmek için para toplayan, bunu 'markası' haline getiren, özel ihtiyaçları olduğunu gördükten sonra gizlice başka bir aileye veren çift hakkındaki haberler çok üzdü" yazdı.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise "Evlatlık çocuklar, barınaktan alıp, uygun olmazsa 14 gün sonra geri verebileceğin bir köpek değil" diye yazdı.

Stauffer çifti aile yaşamları hakkında video paylaşmaya 2014'te başlamış ve Stauffer'ın kendi YouTube kanalı Myka Stauffer bu yıl 700 binin üzerinde takipçiye ulaşmıştı.

Çift, Temmuz 2016'da Çin'den bir çocuk evlat edinmek istediklerini ve daha sonra "Uganda ya da Etiyopya"dan ikinci bir çocuk almayı değerlendirdiklerini" açıkladı.

Myka Stauffer, bir dergide yayımladığı yazıda evlatlık çocuk ajansının, çifte Huxley'nin "beyin hasarı" olduğunu söylediğini yazdı. Stauffer yazıda bir süre tereddüt ettikten sonra "Tanrı'nın kalplerini yumuşattığını" belirtti.

Çift, sponsorlu videolarından elde ettikleri gelirlerin de evlat edinme masrafları için kullanılacağını söylediler. Ayrıca takipçilerinden Huxley'nin ihtiyaçları için beşer dolar vermelerini istediler.

ÇOCUĞU KULLANDILAR

Çiftin, o dönem iki yaşında olan Huxley'le buluşmak için ilk olarak Çin'e gidişlerini anlatan video çok popüler oldu ve 5,5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Stauffer çifti, giderek popülerleşen aile yaşamı videoları alanına girdi ve Huxley'nin evlat edinildikten sonraki yaşamını belgeleyen saatlerce içerik üretti.

Videolar arasında Huxley'nin gelişimsel ilerlemesine dair güncellemeler ve çocuğun klipleri de vardı.

Hatta Myka Stauffer, Huxley'nin görüntülerinin yer aldığı bir videoda "Sevgili Huxley, ebedi ailene hoşgeldin. Senden asla vazgeçmeyecek bir aile" diyordu.

Çiftin YouTube ve Instagram hesaplarındaki diğer videolarda ise gebelik (Huxley'i evlat edindikten sonra çiftin iki çocuğu daha oldu) evde çocuklara ders çalıştırma, dekorasyon ve ev işleri konularında tavsiyeler vardı.

Stauffer, engelli çocuklara bakım konusunda dergilere röportajlar da verdi.

Glossier ve Good American'ın dahil olduğu firmalar sponsorluk anlaşmaları yaptı ve çiftin beşinci çocuklarının doğumu geçen yıl People dergisinde işlendi.

Huxley görünmemeye başladı

Geçen yıl Eylül ayında, Stauffer Huxley'nin otizm teşhisi konulduktan sonra tedavi görmeye başladığını söyledi.

Ancak takipçileri, çocuğun 2019 sonundan itibaren videolarda görünmediğini fark ettiler.

Çift ise bir video yayımladı ve Huxley'nin "duygusal sağlığı" için kalıcı olarak bir başka aileye verildiğini söylediler.

Stauffer çifti, evlat edindirme ajansının kendilerine Huxley'nın sağlığı konusunda tüm fotoğrafı sunmadığını ve Amerikalı doktorların, çocuğun "tıbbi ihtiyaçlarında farklı düzenlemeye" ihtiyaç duyduğunu söylediğini savundu.

James Stauffer de "Myka'nın Huxley'e yardım etmek için gösterdiği çabanın miktarını anlatamam" dedi.

Hikayeyi takip edenlerin bazıları çifte destek verirken, bazıları da Huxley'nin sırtından para kazandıktan sonra çocuğu "başlarından atmakla" suçladı.