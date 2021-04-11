YouTuber Enes Batur'un verdiği doğum günü partisine polis baskını iddiası

İddiaya göre, YouTuber Enes Batur’un 23. yaşını kutlamak üzere verdiği partiye polis tarafından baskın düzenlendi.
Gazete Vip’in haberine göre, YouTuber Enes Batur 23. yaş gününü kutlamak için Acarkent’teki villasında parti verdi. İddiaya göre, pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.
Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisine polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3.500 lira cezai işlem uygulandı.
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