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YouTuber Orkun Işıtmak “0 TL ile bir gün” serisine Kıbrıs’ı da ekledi (VİDEO)

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YouTuber Orkun Işıtmak “0 TL ile bir gün” serisine Kıbrıs’ı da ekledi.
YouTuber Orkun Işıtmak “0 TL ile bir gün” serisine Kıbrıs’ı da ekledi (VİDEO)

YouTuber Orkun Işıtmak “0 TL ile bir gün” serisine Kıbrıs’ı da ekledi. Işıtmak, 0 TL’nin yeni bölümünde Kapalı Maraş, Girne ve Lefkoşa’yı gezdi.

Videonun başında ‘tesadüfen’ bir hayranıyla karşılaşan Işıtmak, yurttaşın kimi zaman mecbur kaldığı ‘otostop çekme’ durumuyla bile yüzleşmeden ücretsiz bir şekilde KKTC’deki ulaşımını sağladı.

Tam anlamıyla 'turist' edasıyla ülkenin çeşitli yerlerini ziyaret eden Işıtmak'ın, kendi YouTube kanalından yaklaşık 2 ay önce yayınladığı video 3 milyona yakın izlenmeye ulaştı.

 

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