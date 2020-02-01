YouTuber Ruhi Çenet, Corona virüsü için Çin'e gidiyor!

YouTube'da 4 milyonun üzerinde abonesi bulunan ve çektiği videolar ile tanınan Ruhi Çenet, yayınladığı videoda "Corona virüsünü daha iyi anlayabilmek ve takipçilerine doğru bilgileri aktarabilmek için Çin'e gidiyorum" dedi.
İlk durağının Hong Kong olacağını söyleyen Ruhi Çenet, benden 4 gün haber almazsanız elçiliğe haber verin açıklamasında bulundu. Videoyu izleyen kullanıcılar Ruhi Çenet'e "Çin'e gitme" mesajları göndermeye başladı.
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