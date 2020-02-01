  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

YouTuber Ruhi Çenet, Corona virüsü için Çin'e gidiyor!

»
Ünlü Türk YouTuber Ruhi Çenet, yaptığı yayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsünü incelemek için Çin'e gittiğini açıkladı.
YouTuber Ruhi Çenet, Corona virüsü için Çin'e gidiyor!

YouTube'da 4 milyonun üzerinde abonesi bulunan ve çektiği videolar ile tanınan Ruhi Çenet, yayınladığı videoda "Corona virüsünü daha iyi anlayabilmek ve takipçilerine doğru bilgileri aktarabilmek için Çin'e gidiyorum" dedi.

İlk durağının Hong Kong olacağını söyleyen Ruhi Çenet, benden 4 gün haber almazsanız elçiliğe haber verin açıklamasında bulundu. Videoyu izleyen kullanıcılar Ruhi Çenet'e "Çin'e gitme" mesajları göndermeye başladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Elazığ'da çadır kentleri su bastı, odunlar ıslandı, çadırlar kullanılmaz halde'31 Ocak 2020 Cuma 21:43
  • Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na: Yakışmıyor, böyle bir insana ülkeyi emanet eder misiniz?31 Ocak 2020 Cuma 20:52
  • ‘Uçan torbacı’ ayağını kırınca yakalandı31 Ocak 2020 Cuma 19:33
  • Sağlık Bakanı açıkladı: Türkiye'de Koronavirüs vakası var mı ?31 Ocak 2020 Cuma 18:54
  • Yıllarca adaklar adanan türbe, Yunan savaşçının anıt mezarı çıktı31 Ocak 2020 Cuma 15:26
  • Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline soruşturma31 Ocak 2020 Cuma 14:46
  • Elazığ depremi kahramanlarından Suriyeli Mahmud’un ailesi evsiz kaldı31 Ocak 2020 Cuma 14:22
  • Erdoğan: Tarihte hiçbir zaman zalimlerin uzun süre ayakta kaldığı görülmemiştir31 Ocak 2020 Cuma 13:26
  • Türkiye'de ilk koronavirüs vakası' iddiası31 Ocak 2020 Cuma 12:56
  • Binali Yıldırım'dan 'kaz' partisi30 Ocak 2020 Perşembe 21:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti