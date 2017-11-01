Youtuber ve Vlogger ne demek? Nasıl olunur?

Youtuber ve Vlogger ne demek, kimler nasıl Youtuber ya da Vlogger olabilir, Youtuberlar ne yaparlar? Ne kadar para kazanırlar? İşte ayrıntılar...

Son dönemde çok konuşulan yeni mesleklerden ikisi de 'Youtuber' ya da VLogger denilen ve video blogger'lığı ya da You Tube sayfasından paylaşılan videoların konu edildiği bir meslek türleri. Peki Youtuber ve Vlogger ne demek, kimler nasıl Youtuber ya da Vlogger olabilir, Youtuberlar ne yaparlar? Ne kadar para kazanırlar? İşte ayrıntılar...

YOUTUBER NEDİR?

Aslında her şey Google'ın Youtube'ı satın alması ile başlıyor. Çünkü Google (Adsense) reklamlardan kazandığı parayı kullanıcıları ile paylaşmak istiyor. Youtube ise Adsense ile beraber çalışarak kazancının bir kısmını Youtube için içerik üretmeye çalışan kişiler ile paylaşıyor. İşte tam bu noktada insanlar Youtube için video çekerek kendilerine ek bir kazanç sağlamak amacındalar. Elbette ki bazı insanlar bu işi çok daha profesyonel yaparak ve popüler konular hakkında videolar çekerek çok büyük paralar kazanmaya başlıyor ve böylece Youtuber’lık kavramı doğuyor.

VLOGGER NEDİR?

Vlogger, “Video-logger” kelimesinin kısaltılmış halidir. “Video-logger” ise, videolar oluşturan kişi manasına gelir. Vlogger'lar; Blogger'lar ile aynı işi yaparlar fakat içeriklerini yazmak yerine, kamera karşısına geçerek üretirler. Günümüzde en popüler Vlog kanalları YouTube'dadır. YouTube'a bir e-posta adresiyle üye olan herkes bir kanal açabilir, bunun için herhangi bir başvuru veya ödeme yapılmasına gerek yoktur. Kanalınızı ve ürettiğiniz içerikleri beğenerek kanalınızı takip etmeye başlayan kişilere ‘takipçi’ değil ‘abone” denir. Herkes eşit şekilde sıfır abone ile başlar.

YOUTUBE KANALI AÇMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

– İyi bir kamera edinin.

– Bir tripod edinin.

– Bir konu/alan belirleyin.

– Kanalınızın adını belirleyin.

– YouTube'da istediğin ismi kullanmakta olan bir kanal var mı diye kontrol edin.

– Kanal profil & başlık resmi belirleyin. (Kurgu yapabilmek için bir bilgisayara & bir kurgu yazılımı da gerekecek)

– Farklı ve özgün olmaya çalışın.

– Gelen yapıcı eleştirileri dikkate alın.

– Başkalarını izleyin ama taklit etmeyin

İZLENME BAŞINA NE KADAR PARA KAZANACAĞIM?

Bu sorunun net bir cevabı yok. Çünkü bu videolarınızda yayınlanan reklamlarından hangi ülkelerden izlendiğine kadar bir sürü kritere göre değişiklik +

gösteriyor. Youtuber olmak aslında kolay ancak popüler konular seçip kaliteli işler üretmelisiniz.