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YouTube’un algoritması şiddet içerikli içerikler öneriyor

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Gizlilik konusunda kâr amacı gütmeyen Mozilla Vakfı, 10 aylık bir araştırma yürüttü ve gönüllüler tarafından rahatsız edici olarak işaretlenen tüm videoların yüzde 71’inin YouTube’un algoritması tarafından önerildiğini tespit etti.
YouTube’un algoritması şiddet içerikli içerikler öneriyor

Gizlilik konusunda kâr amacı gütmeyen Mozilla Vakfı, 10 aylık bir araştırma yürüttü ve gönüllüler tarafından rahatsız edici olarak işaretlenen tüm videoların yüzde 71’inin YouTube’un algoritması tarafından önerildiğini tespit etti.

Mozilla’nın, “YouTube’un algoritmasına yönelik şimdiye kadarki en büyük kitle kaynaklı araştırma” olarak tanımladığı çalışma, web tarayıcılarının YouTube kullanımlarını izleyen ve potansiyel olarak sorunlu videoları bildirmelerine olanak tanıyan bir Mozilla uzantısı sayesinde gönüllü olarak alınan verileri kullandı.

200 VİDEO YAYINDAN KALDIRILDI

91 ülkeden 37.000’den fazla kullanıcı uzantıyı yükledi ve gönüllüler Temmuz 2020 ile Mayıs 2021 arasında 3.362 “üzücü video” işaretledi. Mozilla daha sonra işaretlenen videoları incelemek ve YouTube’un Topluluk Kuralları’nı ihlal edip etmediklerini belirlemek için Exeter Üniversitesi’nden 41 araştırmacıyla çalıştı.

Çalışmaya göre, 3.300’den fazla işaretlenmiş videonun yüzde 71’i algoritma tarafından önerildi. YouTube daha sonra katılımcıların işaretlediği 200 videoyu kaldırdı; ancak Mozilla’ya göre videolar, kaldırılmadan önce 160 milyondan fazla görüntülenmişti. 

YOUTUBE’DAN AÇIKLAMA

YouTube’dan bir sözcü, çalışmanın sakıncalı videoları nasıl tanımladığının net olmadığını ve bazı bulguların sorgulandığını söyledi. YouTube sözcüsü yaptığı açıklamada, “Önerilerinizle ilgili araştırmaları memnuniyetle karşılıyoruz ve sistemlerimizi incelemek için dışarıdan araştırmacılar getirmenin daha fazla yolunu araştırıyoruz. Ancak, bu rapordan herhangi bir sonuç çıkarmamız zor” dedi.

YouTube sözcüsü sözlerine şu şekilde devam etti: “Örneğin, ‘üzücü’ olarak listelenen içeriğin bir kısmında bir çömlek yapımı öğreticisi, Silikon Vadisi TV programından bir klip, bir DIY el sanatları videosu da yer alıyor. Kamuya açık verilerimizde, YouTube’daki tüm görüntülemelerin yalnızca yüzde 0,16-0,18’inin ihlal içeriklerinden oluştuğunu görünüyor. Geçen yıl öneri sistemimizde 30’dan fazla değişiklik yaptık ve YouTube’daki deneyimi iyileştirmek için her zaman çalışıyoruz.”

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