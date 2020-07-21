Yozgat'ta kaymakamlık saldırıya uğrayan Kürt işçileri şehirden çıkardı: Can güvenliğinizi sağlayamayız

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde orman işinde çalışmaya giden Derikli işçiler, kendilerinden “ayakbastı parası” almak isteyen muhtarların organize ettiği kalabalığın saldırısına uğradı. İşçiler Kaymakamlık tarafından “can güvenliğinizi sağlayamayız” denilerek, ilçeden çıkarıldı.

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlamaç ve Kayalar köylerinde orman işçisi olarak çalışan Kürt işçiler saldırıya uğradı. Saldırının ardından işlerini bırakarak Yozgat’ı terk etmek zorunda kalan işçiler, jandarma eskortluğunda Malatya’ya kadar gelerek, memleketleri Mardin’in Derik ilçesine dönmek zorunda kaldı. Edinilen bilgiye Mayıs ayında Derik’ten yola çıkan 13 aile Orman İşletme Şefliği’nin ihalesini alan bir firmanın bünyesinde orman işçisi olarak çalışmaya gittikleri Çekerek’te hazine arazilerine kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra çadır kurdukları alanlarda farklı köylerin muhtarları tarafından taciz edilmeye başlanan işçilerden “ayakbastı parası” istenmeye başlandı. İşçi aileler çadır kurdukları yerlerin hazine arazisi olduğunu belirterek ödeme yapmayı reddetti.

‘SİZİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIZ’ DİYEREK SALDIRDILAR

Bunun üzerine 18 Temmuz’da Çekerek’te bir araya gelen 18 köyün muhtarı, çadırların kurulu olduğu alana giderek, işçilerden çadır başına bin TL ödemelerini istedi. İşçiler, muhtarlara ödeme yapmayacaklarını, alanın hazine arazisi olduğunu ve Kaymakamlık yetkililerinin çadır kurduklarından haberi olduğunu belirterek, ödemeyi tekrar reddetti. Bunun üzerine muhtarlar köy sakinlerini toplayarak, çadırların bulunduğu alana getirip, işçilere saldırdı. İşçilerin aktarımlarına göre saldırı esnasında kalabalığın “Sizi burada barındırmayacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

Saldırı ile birlikte bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, olayların büyümesi üzerine Çekerek Kaymakamı, Çekerek Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı AKP İlçe Başkanı’nın aralarında olduğu heyet bölgeye giderek, işçiler ve muhtarların da olduğu köylüler ile görüşme gerçekleştirdi. Burada muhtarlar kendilerine Kürtçe küfür edildiğini iddia ederken, işçiler ise muhtarların kendilerini haraca bağlamak istediklerini, ortada küfür ya da başka bir ifade olmadığını belirtti. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin yaşadıkları bölge jandarma tarafından kontrol altına alarak bölgede nöbet tutmaya başladı.

JANDARMA EŞLİĞİNDE ÇIKARILDILAR

İşçiler ve köylüler birbirlerinden şikayetçi olurken, işçilere yeniden saldırı girişiminde bulunulması üzerine Çekerek Kaymakamlığı işçilere “can güvenliğinizi sağlayamayız” diyerek, ilçeden çıkmaları gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Kaymakamlığın tuttuğu araçlarla bir kısım işçiler aileleri ile birlikte gece saatlerinde Yozgat’tan jandarma eşliğinde çıkarıldı. Jandarmanın Malatya’ya kadar eşlik ettiği işçiler Derik’e ulaştı.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) ulaştığı işçiler, Yozgat’ta kalan işçilerin olduğunu belirterek, kalan işçilerin güvenlikleri nedeniyle olaya dair şimdilik konuşmaktan çekindiklerini belirtti.