Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 15 yaralı

Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.
Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan taziye mesajı
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kazada ilk belirlemelere göre 2 sporcumuz hayatını kaybetti. 4 sporcumuzun da yaralı olduğu bilgisi ulaştı. Hayatını kaybeden sporcularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
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