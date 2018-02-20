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YPG: Anlaşma yok, sadece çağrı yaptık

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YPG: Anlaşma yok, sadece çağrı yaptık
Suriye ordusunun Afrin'e girmesi için Esad rejimiyle anlaştığı öne sürülen YPG, bu iddiayı yalanladı. YPG sözcüsü, "Anlaşma yok. Sadece Suriye ordusuna çağrı yaptık" dedi.

Suriye'de devlete bağlı El İhbariye televizyonunun sabah saatlerinde yayımladığı haberde "rejim yanlısı güçlerin birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini" iddia etmesinin ardından yükselen gerilim devam ederken, YPG'den yeni bir açıklama geldi.

Türkiye tarafından terör örgütü kabul edilen PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Anlaşma yok. Sadece Suriye ordusuna gelip sınırlarını koruması için bizim tarafımızdan yapılan bir çağrı var" dedi. Mahmud, "Bu, onun görevi... Ama şu ana kadar Suriye ordusu Afrin'e karşı görevini yerine getirmedi" diye ekledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, "Halk Güçleri" olarak tanımladığı rejim yanlısı birliklerin, TSK'nın Afrin operasyonunda "bölge halkına yardım ve destekte bulunmak üzere" bölgeye gideceğini duyurmuştu. Rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gideceğine dair iddialar, Suriye'nin kuzeyindeki özerk Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı yetkilinin Pazar günü Reuters'a yaptığı açıklamaların ardından yoğunlaşmıştı.

Esad yanlısı güçlerin Afrin bölgesinin sınır noktalarında konuşlandırılacağını söyleyen Kurd, birliklerin iki gün içerisinde bölgeye gideceğini öne sürmüştü. Şu an için sadece askeri bir anlaşma söz konusu olduğunu belirten yetkili, siyasi bir anlaşmanın bulunmadığını ifade etmişti.

PYD'nin eski liderlerinden Salih Müslim de Pazartesi günü Berlin'de yaptığı, "Şu anda Suriye hükümetiyle Rusya'nın arabuluculuğunda müzakereler var ancak henüz bir anlaşmaya varılmış değil" demişti.

Bozdağ'dan Afrin haberlerine yalanlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Suriye ordusu Afrin'e girdiği takdirde "kendilerini kimsenin durduramayacağını" söylemişti. Çavuşoğlu, "Rejim buraya PKK ve YPG'yi temizlemek için girerse, sorun yok. Rejim buraya PKK ve YPG'yi korumak için girerse bizi kimse durduramaz. Bu Afrin için de geçerli, Fırat'ın doğusu için de geçerli, Menbiç için de geçerli” demişti.

Ankara'dan akşam saatlerinde konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, rejim güçlerinin Afrin'e gireceğine dair haberleri yalanladı.

Bozdağ, "Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur. Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar" dedi.

"Bölünmeye yeşil ışık yakmak anlamına gelir"

"Bir defa kendi toprak bütünlüğü için tehdit oluşturan ülkesini bölmek isteyen YPG/PYD terör örgütlerini korumak için rejimin Afrin'e asker göndermesini düşünmek, bunu makul görmek mümkün gözükmemektedir" ifadesini kullanan Bozdağ, "Çünkü böyle bir adım, bölgede başka olumsuzluklara yol açacağı gibi Suriye devletinin de bölünmesine yeşil ışık yakmak anlamına gelir ki Suriye yönetiminin de kendi ülkelerini bölecek bir adım atmayacağını düşünüyoruz. Ancak herhangi bir şekilde böyle bir olumsuzluk adım atılırsa elbette ki bu adımın çok ciddi sonuçları olur. Hem Türkiye için olur, hem Suriye için olur, hem bölge için olur" diye ekledi.

Türkiye'nin hedefinin "bölgeyi terörden arındırmak" olarak tanımlayan Bozdağ, bu pozisyonun değişmesinin söz konusu olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çerçevede Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüştüğünü söyledi. Bozdağ, "Şunu ifade etmek isteriz ki Rusya'yla Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önceki Afrin'deki bu operasyona bakışı, pozisyonu neyse, bugün de aynıdır. Bu pozisyonda bir değişiklik yoktur" dedi.

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